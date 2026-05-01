Ligue 1 : beIN Sports et LFP Media se livrent une guerre ouverte pour les droits internationaux

Le malaise couvait depuis plusieurs mois. Il a désormais éclaté au grand jour. Entre beIN Sports et LFP Media, la rupture semble consommée autour de la commercialisation des droits TV de la Ligue 1 à l’étranger. Et le ton employé de part et d’autre laisse peu de place à une réconciliation rapide.

Tout est parti d’une sortie de Nasser Al-Khelaïfi, également président du Paris Saint-Germain, qui n’a pas caché son agacement face au manque de dynamisme de la Ligue dans la valorisation du championnat à l’international.

Un tacle frontal qui a immédiatement provoqué la riposte de LFP Media. La filiale commerciale de la Ligue, chargée de la vente des droits depuis la saison 2024-2025, a tenu à défendre son bilan… chiffres à l’appui.

Une bataille de chiffres et de crédibilité

Côté Ligue, on insiste sur une progression immédiate des revenus. Selon LFP Media, les recettes internationales sont passées de 126 à 137 millions d’euros en une saison. Un argument brandi comme preuve d’efficacité, avec en prime une pique adressée à beIN sur le marché espagnol, où un accord serait sur le point d’être finalisé après plusieurs années d’échec.

Mais la réponse de beIN Sports ne s’est pas fait attendre. En interne, le diffuseur qatari dénonce une lecture biaisée de la situation, rappelant que près de 70 % des revenus internationaux actuels reposeraient encore sur son réseau historique.

Le ton s’est durci, au point de glisser vers une critique globale de la stratégie de la Ligue : baisse de la visibilité, perte de crédibilité, et incapacité à s’inscrire dans une dynamique comparable à celle des grandes compétitions européennes.

Le modèle français sous pression

En filigrane, ce clash dépasse la simple querelle commerciale. Il met en lumière les difficultés structurelles du football français à s’imposer sur la scène internationale.

L’exemple de l’UEFA, cité par beIN, n’est pas anodin. L’instance européenne multiplie les partenariats innovants, notamment avec des plateformes comme Disney+, pour maximiser ses revenus. Une stratégie qui contraste avec celle de la Ligue 1, encore en quête de modèle stable et attractif.

Ce nouvel épisode acte un peu plus la fracture entre les deux acteurs. D’un côté, une Ligue qui revendique son autonomie et sa progression. De l’autre, un partenaire historique qui estime être mis à l’écart tout en restant indispensable.

Dans ce bras de fer, une certitude s’impose : l’image et la valeur de la Ligue 1 à l’international sont en jeu. Et à l’heure où la concurrence mondiale s’intensifie, le football français ne peut plus se permettre ce type de guerre interne.