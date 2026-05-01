Chelsea : Xabi Alonso impose déjà ses règles avant même de signer

À Londres, l’urgence est réelle. Après seulement 107 jours sur le banc, Liam Rosenior a été débarqué, laissant Chelsea FC en quête d’un nouveau visage pour relancer un projet en perte de repères. Et dans cette période d’instabilité, un nom revient avec insistance : celui de Xabi Alonso.

Le technicien espagnol, courtisé également par Liverpool FC, ne semble pas insensible à l’idée de rejoindre Stamford Bridge. Mieux encore, le défi des Blues l’attire. Mais à une condition bien précise, qui pourrait tout changer dans les négociations.

Un entraîneur qui veut du pouvoir

Selon plusieurs sources proches du dossier, Xabi Alonso ne veut pas seulement entraîner. Il veut diriger. L’ancien milieu du Real Madrid réclame un pouvoir décisionnel élargi, bien au-delà de ce que Chelsea serait prêt à lui offrir à ce stade des discussions.

Une exigence qui n’est pas anodine. En Espagne, son passage sur le banc madrilène aurait été marqué par des frustrations internes, notamment liées à un manque d’influence sur certaines décisions clés. Une expérience qui semble aujourd’hui façonner ses ambitions.

À 44 ans, Xabi Alonso ne veut plus être un simple exécutant. Il souhaite avoir la main sur le projet sportif, de la gestion du vestiaire jusqu’aux choix stratégiques du club. Une posture forte, qui témoigne d’un entraîneur désormais conscient de sa valeur sur le marché.

Chelsea face à un choix crucial

Du côté des dirigeants londoniens, la réflexion est en cours. Accepter cette demande reviendrait à confier les clés du projet à un entraîneur encore en construction, mais au potentiel reconnu. Refuser, en revanche, pourrait éloigner définitivement l’un des profils les plus séduisants du moment.

Car dans un club où les changements se succèdent, la stabilité devient un luxe. Et Xabi Alonso pourrait bien incarner ce virage… à condition d’en avoir les moyens.

Une chose est sûre : avant même de poser ses valises à Londres, l’Espagnol impose déjà son style. Et à Chelsea, le message est clair : ce ne sera pas à n’importe quel prix.