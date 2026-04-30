OM : Greenwood à 50 millions, un été sous tension se prépare à Marseille

L’été s’annonce bouillant du côté de l’Olympique de Marseille. Au cœur des discussions, un nom revient avec insistance : Mason Greenwood.

Auteur d’une saison convaincante, l’attaquant anglais attire déjà les convoitises, et son avenir pourrait dépendre d’un facteur clé : la qualification en Ligue des champions.

Selon plusieurs sources concordantes, la Juventus Turin surveille de très près la situation de Greenwood. Le club italien envisagerait de passer à l’action lors du prochain mercato estival pour renforcer son secteur offensif.

Déjà intéressés par le passé, les dirigeants turinois voient aujourd’hui une fenêtre d’opportunité. En cas d’échec de l’OM dans la course à la Ligue des champions, Marseille pourrait être contraint de revoir ses ambitions… et de céder certains cadres.

Arrivé en provenance de Manchester United, Mason Greenwood s’est rapidement imposé comme une pièce maîtresse de l’attaque marseillaise. Par son efficacité et sa capacité à faire des différences, il est devenu l’un des hommes forts de la saison.

Mais cette montée en puissance attire logiquement les regards. Et dans un marché toujours plus compétitif, conserver un tel profil pourrait devenir un défi pour l’OM.

Le transfert de Greenwood est complexe à monter

La valeur de Greenwood est aujourd’hui estimée autour de 50 millions d’euros. Une somme importante, qui pourrait toutefois être revue à la baisse via un montage incluant des joueurs.

Dans cette optique, le nom d’Edon Zhegrova circule déjà. Une solution qui permettrait à la Juventus d’alléger l’impact financier de l’opération, tout en offrant à Marseille une alternative sportive.

Autre élément à prendre en compte : Manchester United conserverait un pourcentage à la revente, ce qui complique davantage les négociations.

L’OM se retrouve face à un dilemme classique mais crucial : préserver sa stabilité sportive ou répondre à des impératifs économiques. Une non-qualification en Ligue des champions pourrait faire pencher la balance en faveur d’un départ.

Pour l’instant, aucune offre officielle n’a été formulée. Mais une chose est sûre : le dossier Greenwood s’annonce comme l’un des feuilletons majeurs du mercato marseillais.

Et à Marseille, ce genre de dossier ne laisse jamais personne indifférent.