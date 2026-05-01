Newcastle : Nick Woltemade déjà sur le départ 

Certains transferts prennent du temps à s’imposer. D’autres explosent en plein vol. Celui de Nick Woltemade semble déjà appartenir à la seconde catégorie.

Arrivé à prix d’or l’été dernier à Newcastle United, l’attaquant allemand pourrait quitter le club après une seule saison. Une rupture brutale, alimentée par des tensions internes et un climat devenu irrespirable.

Recruté pour 75 millions d’euros afin de faire oublier le départ d’Alexander Isak, Woltemade incarnait l’avenir offensif des Magpies. Ses débuts avaient laissé entrevoir de belles promesses.

Mais rapidement, la dynamique s’est inversée. Moins décisif, moins influent, l’international allemand a vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil. Une situation difficile à accepter pour un joueur de son statut.

Avec 11 buts en 51 matches, le bilan reste honorable, mais loin des attentes placées en lui.

La rupture avec Eddie Howe

Le point de non-retour semble avoir été atteint après un épisode tendu avec son entraîneur Eddie Howe. Un article, signé par un journaliste réputé proche du staff, aurait mis le feu aux poudres.

Woltemade l’aurait interprété comme un message indirect de son coach. Résultat : colère, frustration… et rupture de confiance.

Dans les vestiaires, le malaise s’installe. Sur les réseaux sociaux, le joueur supprime toute référence à Newcastle. Un geste fort, rarement anodin dans le football moderne.

Le Bayern en embuscade

Et pendant que Newcastle tente de gérer la crise, un géant européen observe la situation avec attention : le Bayern Munich.

Déjà intéressé avant son transfert en Angleterre, le club bavarois pourrait revenir à la charge. Une opportunité parfaite pour relancer un joueur encore jeune, mais déjà fragilisé par une saison compliquée.

Le scénario est limpide : Woltemade tourne le dos à l’Angleterre… pendant que le Bayern se rapproche.

Du côté de Newcastle, les dirigeants n’attendent pas. Des pistes sont déjà étudiées pour remplacer l’attaquant allemand, preuve que le divorce semble consommé.

À seulement 24 ans, Woltemade se retrouve à un tournant décisif de sa carrière. Un départ rapide pourrait lui permettre de rebondir. Mais une question demeure :

était-il prêt pour la Premier League… ou simplement arrivé trop tôt ?