Olympique Lyonnais : un nouveau maillot inspiré du passé ?

Alors que la saison n’a pas encore livré son verdict, une autre actualité agite déjà les coulisses du Olympique Lyonnais.

Une fuite, venue d’un site spécialisé, dévoilerait les grandes lignes du futur maillot domicile pour l’exercice 2026-2027. Et à en croire les premières indiscrétions, les supporters pourraient avoir droit à un retour aux sources… avec une touche de modernité.

Car du côté de Décines, on prépare les équipements bien en amont. Résultat : les designs sont souvent validés deux ans à l’avance. Une logique qui explique pourquoi les équipes masculine et féminine partagent encore les mêmes tenues, même si les joueuses de l’OL Lyonnes disposent désormais de maillots spécifiques pour certaines compétitions européennes.

Un clin d’œil assumé à l’histoire

Selon les informations relayées, le futur maillot lyonnais s’inspirerait directement de la tunique mythique de la saison 1996-1997. Une époque où le club commençait à bâtir son identité. Mais attention, pas question de copier à l’identique.

La grande nouveauté résiderait dans le positionnement des bandes rouge et bleue. Exit les côtés : celles-ci seraient désormais placées au centre du maillot, dans un design revisité et plus audacieux. Un choix fort, qui pourrait rapidement devenir iconique si confirmé.

Un design modernisé et symbolique

Autre détail qui intrigue : la zone centrale du sponsor, qui adopterait une forme inspirée des armoiries de la ville de Lyon. Un clin d’œil subtil à l’identité locale, mêlant héritage et modernité.

Les manches seraient quant à elles teintées de bleu, avec des touches dorées pour apporter une dimension plus premium. Enfin, les traditionnelles bandes Adidas apparaîtraient en rouge, renforçant encore l’équilibre visuel du maillot.

Pour l’instant, rien n’a été officiellement confirmé par le club. Mais si cette fuite se vérifie, les supporters pourraient découvrir cette nouvelle tunique dès la fin de saison, comme le veut la tradition ces dernières années.

Entre nostalgie et innovation, l’OL semble prêt à jouer sur les deux tableaux. Reste désormais à savoir si ce maillot accompagnera un retour au premier plan sportif… car à Lyon, le style ne suffit jamais sans les résultats.