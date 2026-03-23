Équipe de France : de nouveaux maillots pour la Coupe du monde 2026

La Fédération française de football a levé le voile sur les nouvelles tenues des Bleus pour le Mondial 2026. Deux maillots forts, entre élégance assumée et clin d’œil historique.

À chaque grande compétition, ses symboles. Et pour la Coupe du monde 2026, l’équipe de France n’échappe pas à la règle. Ce lundi, la Fédération Française de Football a dévoilé les deux maillots que porteront les Bleus lors du tournoi, avec une ambition clairement affichée : mêler tradition et modernité.

Le premier regard se tourne naturellement vers la tenue domicile. Fidèle à l’identité tricolore, elle se décline dans un bleu nuit élégant, rehaussé d’un col polo blanc et d’une boutonnière rouge. Le blason et le logo de l’équipementier affichent un effet cuivré métallisé, un détail visuel fort qui rappelle la teinte originelle de la Statue de la Liberté avant son oxydation.

Mais au-delà des couleurs, c’est aussi dans les détails que ce maillot se distingue. Des motifs en forme d’éclair viennent ponctuer la tunique, symbolisant la vitesse et le dynamisme. Un ensemble complété par un short blanc et des chaussettes rouges, dans une volonté assumée de préserver l’élégance à la française.

Un maillot extérieur chargé d’histoire

La grande nouveauté vient sans doute de la tenue extérieure, baptisée « Liberté ». Inspirée directement de la Statue de la Liberté, offerte par la France aux États-Unis, elle adopte une teinte vert-de-gris originale, rarement vue chez les Bleus.

Là encore, les finitions cuivrées sur le blason et le logo rappellent le processus naturel d’oxydation du monument new-yorkais. Le short et les chaussettes, également verts, viennent compléter une tenue audacieuse, pensée pour marquer les esprits.

Ce choix n’est pas anodin : il symbolise à la fois l’histoire partagée entre la France et les États-Unis, pays hôte de la compétition, et une volonté de sortir des codes classiques.

Ces nouvelles tuniques ne resteront pas longtemps inédites. Les Bleus devraient les porter dès les prochains matches amicaux, notamment face au Brésil et à la Colombie, offrant un premier aperçu grandeur nature avant le Mondial.

Après une Coupe du monde 2022 où la tenue extérieure était restée presque invisible, cette nouvelle édition devrait donner une place plus importante aux deux maillots.

Entre héritage, innovation et storytelling assumé, l’équipe de France s’avance vers 2026 avec une identité visuelle forte. Les supporters des attendent avec impatience la première apparition en plein match.