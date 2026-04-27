Équipe de France : énorme rebondissement, Hugo Lloris prêt à sortir de sa retraite !

Coup de tonnerre chez les Bleus. Alors qu’il avait annoncé sa retraite internationale en janvier 2023, Hugo Lloris pourrait finalement effectuer un retour inattendu en équipe de France à l’approche de la Coupe du Monde 2026.

Personne ne l’avait vraiment vu venir. Pour la dernière aventure de Didier Deschamps à la tête des Tricolores, les spéculations évoquaient plutôt un retour d’anciens cadres offensifs. Mais cette fois, c’est l’ancien capitaine et gardien historique des Bleus qui refait surface.

À 39 ans, le portier français continue d’évoluer à haut niveau avec le Los Angeles FC, où il a récemment prolongé son contrat. Pourtant, en janvier 2023, au lendemain de la Coupe du Monde au Qatar, il avait décidé de tourner la page internationale après une carrière exceptionnelle : 145 sélections, un titre mondial en 2018 et une Ligue des Nations en 2021.

À l’époque, Lloris estimait que le moment était venu de passer le relais, notamment à Mike Maignan, désigné comme son successeur naturel.

Selon les dernières informations, l’ancien gardien de Tottenham ne serait pas opposé à un retour en sélection. Mieux encore, il accepterait même un rôle secondaire dans le groupe.

« Il ne fera jamais campagne pour revenir, mais il ne dirait pas non à une convocation », confient des proches du joueur.

L’idée serait donc de revenir en tant que gardien numéro 3, afin d’apporter son expérience à la nouvelle génération.

Un choix qui dépend de Deschamps

Pour l’instant, rien n’est acté. La décision finale appartient à Didier Deschamps, qui doit composer avec une hiérarchie déjà établie dans les cages des Bleus.

Ce potentiel retour ne remettrait pas en cause le statut de titulaire de Mike Maignan, mais pourrait en revanche redistribuer les cartes derrière lui, notamment pour des profils comme Lucas Chevalier.

Une chose est sûre : à l’approche du Mondial 2026, ce possible come-back d’Hugo Lloris ajoute un nouveau feuilleton inattendu autour des Bleus.