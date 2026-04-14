Fédération Française de Football : Jean-Pierre Escalettes, ancien président décédé à 90 ans

Figure majeure du football français, Jean-Pierre Escalettes s’est éteint à 90 ans. Ancien président de la FFF, il a marqué son époque entre succès sportifs et crise historique.

Le football français perd l’un de ses anciens visages majeurs. Jean-Pierre Escalettes, président de la Fédération française de football de 2005 à 2010, est décédé ce mardi à l’âge de 90 ans. L’annonce a été faite par la FFF, qui a salué la mémoire d’un dirigeant « profondément respecté » et engagé tout au long de sa vie pour le développement du football.

Dans un communiqué, l’instance a rendu hommage à un homme qui « a dédié toute sa vie à notre sport, qu’il a servi avec passion, humanité et fidélité », rappelant un parcours riche, débuté comme joueur avant de devenir éducateur puis dirigeant.

Un mandat entre sommet et tempête

À la tête de la FFF, Jean-Pierre Escalettes aura connu des moments forts. Sous sa présidence, l’équipe de France atteint la finale de la Coupe du monde 2006, perdue face à l’Italie, et la France obtient l’organisation de l’Euro 2016, un événement majeur pour le pays.

Mais son passage restera aussi marqué par l’un des épisodes les plus sombres du football tricolore : la crise de Knysna lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. La grève des joueurs de l’équipe de France avait profondément ébranlé l’institution, poussant Escalettes à présenter sa démission dans la foulée, le 28 juin 2010.

Il sera remplacé l’année suivante par Noël Le Graët, tournant ainsi une page délicate de l’histoire de la Fédération.

Au moment de lui rendre hommage, la FFF a exprimé « sa profonde reconnaissance » et adressé ses pensées à sa famille, à ses proches et à l’ensemble du football français, saluant l’héritage d’un homme qui aura accompagné le football hexagonal pendant plusieurs décennies.