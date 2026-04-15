Équipe de France : après Ekitike, Deschamps face à un casse-tête offensif

Touché gravement, Hugo Ekitike est forfait pour le Mondial. Une absence qui relance la bataille pour intégrer l’attaque des Bleus cet été.

C’est un coup dur pour l’Équipe de France de football. Blessé gravement lors du choc face au PSG, Hugo Ekitike a vu ses espoirs de disputer la Coupe du Monde de la FIFA 2026 s’envoler. La rupture du tendon d’Achille, confirmée par plusieurs sources, l’éloigne des terrains pour de longs mois.

À moins d’un mois de l’annonce de sa liste, Didier Deschamps doit désormais revoir ses plans offensifs. Une perte non négligeable, tant l’attaquant de Liverpool s’était imposé comme une option crédible lors des derniers rassemblements.

Kolo Muani en pole position

Dans ce contexte, un nom revient avec insistance : Randal Kolo Muani. Déjà présent lors du dernier rassemblement, l’ancien Parisien pourrait profiter de ce forfait pour récupérer une place dans le groupe.

Malgré une saison compliquée en club, l’attaquant garde la confiance de son sélectionneur. Son efficacité passée en sélection (9 buts en 32 matchs) joue clairement en sa faveur.

Derrière lui, plusieurs profils espèrent tirer leur épingle du jeu. Christopher Nkunku reste une alternative, même si son rendement en Bleu interroge. Kingsley Coman, désormais en Arabie saoudite, conserve aussi une carte à jouer.

Plus surprenant, des joueurs comme Florian Thauvin ou Jean-Philippe Mateta pourraient venir bousculer la hiérarchie. Le second, notamment, impressionne par son retour en forme avec Crystal Palace.

Dans une attaque où Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Michael Olise sont déjà assurés de faire le voyage, la bataille pour les dernières places s’annonce intense.

Une chose est sûre : l’absence d’Ekitike redistribue les cartes et ouvre une opportunité inattendue. Reste à savoir qui saura la saisir au bon moment.