Xavi s’enflamme pour Lionel Messi : « C’est le Michael Jordan du football »

Alors que l’Argentine poursuit sa défense du titre à la Coupe du monde 2026, Lionel Messi continue d’impressionner la planète football. Après son récital face à l’Algérie, la légende argentine a reçu un hommage exceptionnel de Xavi, son ancien coéquipier au FC Barcelone, qui l’a comparé à Michael Jordan.

À bientôt 39 ans, Lionel Messi continue d’écrire l’histoire. Auteur d’un triplé lors de l’entrée en lice de l’Argentine contre l’Algérie (3-0), le capitaine de l’Albiceleste a une nouvelle fois rappelé qu’il restait l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Une prestation qui a poussé Xavi à lui rendre un hommage particulièrement fort dans une chronique publiée par The Athletic.

Xavi 🇪🇸 : « J’ai envoyé un message à Leo après le match contre l’Algérie. JE LUI AI DIT QU’IL ÉTAIT UNE BLAGUE, que je pouvais juste rire en voyant ce qu’il avait fait. 🤣 UN TRUC DE DINGUE. C’est le Michael Jordan 🇺🇸 du football. 🐐 Il a dépassé tous les grands du passé. » — BeFootball (@_BeFootball)

22 juin 2026

Lionel Messi continue de défier le temps

Face à l’Algérie, Lionel Messi a inscrit le premier triplé de sa carrière en Coupe du monde. Cette performance lui a permis d’égaler le record historique de buts dans la compétition détenu par Miroslav Klose. Plus impressionnant encore, l’Argentin l’a réalisée quelques jours avant son 39e anniversaire.

Cette rencontre a également été marquée par l’émotion. Après son premier but, Messi a été aperçu en larmes. Le joueur a ensuite expliqué qu’il traversait une période personnelle compliquée, loin des terrains, et que ses émotions avaient pris le dessus au moment de célébrer.

Malgré les années qui passent, le champion du monde 2022 reste le leader incontesté de l’Argentine. Son influence sur le jeu et son efficacité continuent d’impressionner observateurs et adversaires.

Xavi place Lionel Messi au-dessus de toutes les générations

Dans sa chronique pour The Athletic, Xavi n’a pas caché son admiration pour son ancien partenaire. L’ancien milieu du FC Barcelone a qualifié Lionel Messi de « Michael Jordan du football », allant même jusqu’à affirmer qu’il ne voyait aucun joueur comparable dans l’histoire du jeu.

Le technicien espagnol estime que l’Argentin a surpassé toutes les légendes qui l’ont précédé grâce à une constance unique sur plus de vingt ans. Xavi rappelle également que Messi était déjà considéré comme un phénomène lorsqu’il n’avait que 16 ans à La Masia, au point d’impressionner immédiatement Ronaldinho, Carles Puyol ou encore Deco lors de ses premiers entraînements avec les professionnels.

Ces déclarations interviennent alors que Lionel Messi poursuit sa quête d’un deuxième titre mondial consécutif avec l’Argentine. Une perspective qui renforcerait encore davantage son statut dans le débat du plus grand joueur de tous les temps.

À l’heure où certains pensaient sa carrière internationale sur le déclin, Lionel Messi répond une nouvelle fois sur le terrain. Et selon Xavi, le football ne reverra peut-être jamais un joueur de cette dimension.