Naples : Massimiliano Allegri se reproche du champion d’Italie

Le futur de Massimiliano Allegri à Naples semble désormais s’écrire en lettres capitales. Selon plusieurs médias italiens, le technicien transalpin est sur le point de quitter l’AC Milan afin de s’engager pour trois saisons avec le Napoli, où un nouveau projet ambitieux l’attend.

Le mercato des entraîneurs pourrait connaître un nouveau rebondissement majeur en Serie A. Alors que Naples cherche à consolider sa place parmi les références du football européen, les dirigeants napolitains auraient jeté leur dévolu sur Massimiliano Allegri. L’ancien coach de la Juventus et de l’AC Milan serait en passe de rejoindre le club du sud de l’Italie pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.

🚨 MAX ALLEGRI 🇮🇹 VA SIGNER TROIS ANS À NAPLES ! 👀🩵 Il va se libérer de son contrat avec l’AC Milan ce lundi avant de s’engager avec le Napoli. Landucci et Magnanelli devraient l’accompagner dans son staff. pic.twitter.com/l5q4j0z9P4 — BeFootball (@_BeFootball)

September 12, 2026

Massimiliano Allegri à Naples, un accord de trois ans en préparation

D’après les informations relayées par Il Mattino, Massimiliano Allegri à Naples n’est plus qu’une question de temps. Le technicien italien devrait d’abord se libérer de son engagement avec l’AC Milan avant de parapher un contrat de trois saisons avec le club napolitain.

Le projet séduit particulièrement Allegri, réputé pour sa capacité à gérer la pression des grands clubs et à bâtir des équipes compétitives sur la durée. Son arrivée permettrait à Naples de s’appuyer sur l’un des entraîneurs les plus expérimentés du football italien moderne, avec plusieurs titres de champion d’Italie à son palmarès.

Un staff de confiance pour relancer les ambitions napolitaines

Le futur entraîneur ne devrait pas arriver seul. Toujours selon la presse italienne, Marco Landucci et Francesco Magnanelli devraient faire partie de son staff technique. Deux collaborateurs appréciés pour leur connaissance du football italien et leur proximité avec Allegri.

La perspective de voir Massimiliano Allegri à Naples enthousiasme déjà une partie des supporters napolitains. Son sens tactique, sa gestion des grands rendez-vous et son expérience des compétitions européennes sont perçus comme des atouts majeurs pour maintenir le club au sommet de la Serie A et lui permettre de franchir un cap sur la scène continentale.

Si les derniers détails administratifs sont réglés comme prévu dans les prochains jours, Massimiliano Allegri à Naples deviendra l’une des opérations les plus marquantes de cette intersaison italienne. Une nomination qui pourrait rebattre les cartes dans la lutte pour le titre dès les prochains mois.