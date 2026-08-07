Ibrahim Mbaye : huit géants européens se disputent le joueurs du PSG

Ibrahim Mbaye ne manque pas de prétendants. À seulement 18 ans, l’international sénégalais du Paris Saint-Germain attire plusieurs poids lourds de Premier League et de Bundesliga. Liverpool apparaît notamment très intéressé, mais Manchester City, Manchester United, Chelsea, Aston Villa, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen figureraient également parmi les clubs attentifs à sa situation.

Le PSG pourrait avoir un dossier particulièrement animé à gérer dans les prochaines semaines. Ibrahim Mbaye envisage son avenir alors que son temps de jeu reste limité par une concurrence considérable dans le secteur offensif parisien.

À 18 ans, l’ailier possède déjà suffisamment de références pour susciter une véritable bataille européenne. Ses apparitions avec Paris, son statut d’international sénégalais et son potentiel ont placé son nom sur les tablettes de plusieurs grandes écuries.

🤯 La liste absolument dingue des prétendants pour Mbaye 🇩🇪 Bayern Munich

🇩🇪 Borussia Dortmund

🇩🇪 Bayer Leverkusen

🏴 Manchester City

🏴 Manchester United

🏴 Liverpool

🏴 Chelsea

🏴 Aston Villa Où va-t-il aller la saison prochaine selon vous ? 🤔 7 août 2026

Liverpool accélère pour Ibrahim Mbaye

Parmi cette impressionnante liste de prétendants, Liverpool apparaît aujourd’hui comme l’une des pistes les plus sérieuses.

Le club anglais explore une opération pour récupérer l’attaquant parisien et souhaite renforcer ses options offensives. Le profil de Mbaye, capable d’évoluer sur les ailes et encore doté d’une immense marge de progression, correspond parfaitement à cette stratégie.

L’intérêt est d’autant plus significatif que Liverpool doit remodeler une partie de son secteur offensif. Le départ de Mohamed Salah à Trabzonspor a notamment ouvert un nouveau chapitre à Anfield.

Selon les informations publiées ces derniers jours en Angleterre, Mbaye serait valorisé entre 40 et 50 millions d’euros. Liverpool bénéficie également de bonnes relations avec son représentant Jorge Mendes, ce qui pourrait faciliter les discussions.

Mais les Reds sont très loin d’être seuls.

L’Allemagne lui déroule également le tapis rouge

La Bundesliga représente une autre destination particulièrement crédible pour Ibrahim Mbaye.

Plusieurs formations allemandes suivent son évolution, dont le Borussia Dortmund. Le club de la Ruhr possède un argument particulièrement intéressant : sa réputation dans le développement des jeunes joueurs à très fort potentiel.

Jadon Sancho, Erling Haaland ou Jude Bellingham ont notamment utilisé Dortmund comme une formidable plateforme pour franchir un cap avant de rejoindre d’autres géants européens.

Le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen sont également cités parmi les prétendants du Sénégalais.

Pour Mbaye, choisir l’Allemagne pourrait présenter un avantage évident : disposer potentiellement d’un temps de jeu supérieur à celui qu’il peut actuellement obtenir au PSG tout en restant dans un championnat de très haut niveau.

Le Borussia Dortmund avait déjà été associé au joueur ces dernières semaines, tout comme le RB Leipzig. Ce dernier est reconnu pour une politique similaire consistant à recruter de très jeunes talents avant de leur offrir rapidement des responsabilités importantes.

La Premier League se l’arrache

C’est cependant en Angleterre que la concurrence apparaît la plus impressionnante.

Outre Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea et Aston Villa sont cités autour du jeune Parisien.

L’intérêt de Manchester City avait notamment été révélé dès le mois de juillet. Le club anglais avait ajouté Mbaye à sa liste après avoir observé sa progression au PSG et ses prestations internationales.

Aston Villa suit également le joueur depuis plusieurs semaines. L’intérêt du club de Birmingham n’est donc pas nouveau.

La situation illustre surtout à quel point la cote du Sénégalais a progressé en quelques mois.

Mbaye est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à débuter un match avec le PSG lorsqu’il avait été titularisé contre Le Havre en août 2024, à seulement 16 ans, 6 mois et 23 jours.

Depuis, son intégration dans l’effectif professionnel s’est poursuivie, même si la concurrence parisienne limite naturellement son nombre de titularisations.

Le problème pour le PSG est précisément là.

À 18 ans, Mbaye arrive à une période où jouer régulièrement devient essentiel pour poursuivre son développement. Face à des joueurs installés au plus haut niveau mondial, les opportunités restent difficiles à obtenir.

Le PSG face à un choix important

Paris doit désormais déterminer jusqu’où il souhaite aller pour conserver son jeune attaquant.

Ibrahim Mbaye est sous contrat jusqu’en 2028. Le PSG n’est donc pas dans l’obligation immédiate de vendre, mais la durée restante de son engagement donne suffisamment de poids au mercato actuel pour obliger le club à réfléchir.

Une prolongation suivie d’un prêt pourrait constituer une solution permettant à Paris de conserver le contrôle de son avenir tout en lui garantissant davantage de temps de jeu.

Une vente importante offrirait, à l’inverse, une plus-value considérable pour un joueur issu de la formation parisienne.

Le scénario dépendra aussi de la volonté de Mbaye.

Plusieurs informations publiées depuis le début de l’été évoquent son désir d’obtenir davantage de responsabilités et la possibilité d’un départ. Avec une telle liste de prétendants, il dispose désormais d’un choix particulièrement large.

La question n’est donc plus seulement de savoir si Ibrahim Mbaye possède suffisamment de talent pour intéresser les grands clubs européens.

La réponse est manifestement oui.

Il reste maintenant à déterminer lequel sera capable de convaincre le joueur, son entourage et surtout le PSG. Liverpool pousse, l’Allemagne surveille et plusieurs géants de Premier League restent en embuscade.

À 18 ans, Ibrahim Mbaye pourrait bien devenir l’un des principaux feuilletons de cette fin de mercato.