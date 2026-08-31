Real Betis : Nelson Deossa reste ferme face aux offres de transfert

À moins de 30 heures de la clôture du mercato, le Real Betis cherche à réaliser des départs pour faire de la place en effectif, notamment pour intégrer Dani Ceballos, un objectif prioritaire du club. Parmi les joueurs concernés, Nelson Deossa est en première ligne, mais le milieu colombien reste catégorique sur sa volonté de ne pas quitter le club pour le moment.

Le Spartak Moscou a récemment proposé environ 12 millions d’euros, entre montant fixe et variables, pour recruter Deossa, mais le joueur a refusé. Le Club América du Mexique s’est également manifesté, même si son offre est considérée comme moins attractive, conduisant à un essoufflement des négociations.

La réticence de Deossa s’explique par son ambition sportive. Il refuse les propositions venant de championnats jugés de moindre niveau et n’envisagera un transfert que si une offre satisfaisante tant financièrement que sportivement lui est présentée. Il a notamment mis fin à un accord imminent avec Vasco da Gama, estimant que ce choix aurait constitué un recul dans sa carrière. Les options offertes par River Plate ou le Club América n’ont pas non plus réussi à le convaincre.

Le Real Betis continue néanmoins de faire le maximum pour lui montrer qu’un départ serait bénéfique. Une destination en Premier League reste le scénario idéal pour le club, compte tenu du profil de Deossa qui correspond aux critères du football anglais. Toutefois, dans l’immédiat et avec la fermeture imminente du mercato, tous les scénarios restent ouverts pour la direction sportive du Betis.