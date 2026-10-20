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Kimmich incertain pour le match de Ligue des Champions contre Arsenal, Neuer proche du retour

mardi 20 octobre 2026 - 15:20

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Le Bayern Munich a achevé mardi sa dernière séance d’entraînement avant son match de Ligue des Champions contre Arsenal prévu mercredi. Plusieurs absences ont marqué cette session, notamment celle de Joshua Kimmich, qui a quitté l’entraînement pour des raisons privées, mais devrait rester disponible pour la rencontre.

Kimmich incertain pour le match de Ligue des Champions contre Arsenal, Neuer proche du retourAllemagne

Absences et retours attendus

Comme prévu, Jamal Musiala est toujours absent en raison d’une blessure à la cuisse. En revanche, Manuel Neuer a participé à la séance et pourrait reprendre sa place dans l’équipe de départ, après avoir manqué les deux dernières rencontres du Bayern à cause d’un problème au pied. Cette perspective dépendra cependant de l’évolution de son état physique dans les prochaines heures.

Encadrement et bilan avant match

L’entraînement a été supervisé par l’adjoint Aaron Danks, le coach principal Vincent Kompany étant lui-même absent en raison d’une infection virale. Une mise à jour sur la santé du technicien belge est attendue lors de la conférence de presse d’avant-match, également menée par Danks.

Décryptage FootLégende
À retenir avant le Bayern - Arsenal

L'entraînement final du Bayern révèle l'état des joueurs clés avant un match décisif en Ligue des Champions.

En clairKimmich absent à l'entraînement mais devrait jouer.
Le chiffre2 matchs manqués par Neuer en raison d'une blessure.
La suiteAnnonce sur l'état de Kompany attendue avant le match.

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