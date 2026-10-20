Kimmich incertain pour le match de Ligue des Champions contre Arsenal, Neuer proche du retour

Le Bayern Munich a achevé mardi sa dernière séance d’entraînement avant son match de Ligue des Champions contre Arsenal prévu mercredi. Plusieurs absences ont marqué cette session, notamment celle de Joshua Kimmich, qui a quitté l’entraînement pour des raisons privées, mais devrait rester disponible pour la rencontre.

Absences et retours attendus

Comme prévu, Jamal Musiala est toujours absent en raison d’une blessure à la cuisse. En revanche, Manuel Neuer a participé à la séance et pourrait reprendre sa place dans l’équipe de départ, après avoir manqué les deux dernières rencontres du Bayern à cause d’un problème au pied. Cette perspective dépendra cependant de l’évolution de son état physique dans les prochaines heures.

Encadrement et bilan avant match

L’entraînement a été supervisé par l’adjoint Aaron Danks, le coach principal Vincent Kompany étant lui-même absent en raison d’une infection virale. Une mise à jour sur la santé du technicien belge est attendue lors de la conférence de presse d’avant-match, également menée par Danks.