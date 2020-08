Mercato / PSG : un pur produit du Barça dans la ligne de mire !

Les dirigeants du PSG s’intéressent de près au dossier Thiago Alcantara (Bayern Munich) lors de ce mercato estival.

Apparemment, le milieu de terrain a envie de changer d’air cet été. Présent au Bayern depuis sept ans, Alcantara joue un rôle important cette saison à l’Allianz Arena. L’international espagnol âgé de 29 ans a disputé 36 matches, inscrit 3 buts et effectué 2 passes décisives toutes compétitions confondues. Selon le média Abendzeitung München, le club de Liverpool continue de lorgner Thiago Alcantara.

Toutefois, le board des Reds n’a pas envie de débourser environ 30 millions d’euros pour le déloger du Bayern. Le club de la Mersey est enclin à mettre 25 millions sur la table jusqu’à nouvel ordre. Le média allemand assure que le PSG pourrait damer le pion à Liverpool. Les pensionnaires du Parc des Princes pourraient donc transmettre l’offre attendue par les décideurs munichois. Cas échéant, ces derniers valideraient, sans broncher, le transfert d’Alcantara.

Alcantara serait tenté par le PSG

A ce stade de sa carrière, Thiago Alcantara considère qu’il doit évoluer ailleurs. Histoire de changer d’air et d’être plus épanoui. Peut-être que ces dernières années, le footballeur formé au FC Barcelone a eu, de plus en plus, le sentiment d’être dans une sorte de routine au Bayern. En tout cas, Alcantara a demandé un bon de sortie officiel aux décideurs de l’écurie germanique. Notez qu’il verrait d’un très bon œil la possibilité d’intégrer l’effectif de Thomas Tuchel en vue de la saison prochaine.

Images de IconSport