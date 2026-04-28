L’OGC Nice tient son nouveau directeur sportif. Après plusieurs semaines de discussions, le club azuréen a trouvé son homme pour piloter son projet à partir de la saison prochaine.

Selon des informations concordantes, Grégory Lorenzi a donné son accord pour rejoindre le OGC Nice. Il quittera le Stade Brestois à l’issue de la saison, après dix années marquantes dans le Finistère.

À Brest, Lorenzi s’est imposé comme l’un des dirigeants les plus efficaces du championnat. Architecte d’un projet solide, il a notamment conduit le club à une qualification historique en Ligue des champions, tout en maîtrisant les coûts.

Son profil correspond parfaitement aux attentes de Nice, qui cherchait un spécialiste capable de structurer un effectif compétitif sans dépenses excessives.

La fin de l’ère Maurice

L’arrivée de Lorenzi actera le départ de Florian Maurice, dont le mandat de deux ans touche à sa fin. Une page qui se tourne après une saison agitée pour le Gym, partagé entre lutte pour le maintien et parcours en Coupe de France.

Ce changement s’inscrit dans une volonté claire de la direction niçoise : relancer un projet sportif cohérent et durable. Le club ambitionne de repartir sur des bases solides dès l’été, avec une stratégie plus structurée en matière de recrutement.

Lorenzi aura donc la lourde tâche de redéfinir les contours de l’effectif et d’insuffler une nouvelle dynamique à un club en quête de stabilité.