Séville : Neal Maupay explose après un nouveau naufrage

Le FC Séville s’enfonce… et la tension monte. Battus dans les dernières secondes par Osasuna (2-1), les Andalous vivent une fin de saison cauchemardesque. Après la rencontre, Neal Maupay n’a pas caché sa colère.

Buteur lors de cette rencontre, l’attaquant français n’a pas digéré ce scénario cruel, marqué par un but encaissé à la 90e+9 minute. Un nouveau coup dur pour un club déjà en grande difficulté.

Au coup de sifflet final, Maupay a laissé éclater sa frustration :

« Je suis sans voix. C’est une honte », a-t-il lâché à chaud.

Lucide, le joueur prêté par l’Olympique de Marseille a pointé les manquements collectifs : « Nous avons joué 90 minutes et nous ne pouvons pas encaisser un but à la dernière minute. Nous devons faire mieux. »

Dans un vestiaire sous pression, le Français appelle à une réaction immédiate : « Nous devons nous remettre en question. Quand on porte ce maillot, on doit donner le maximum. »

L’arbitrage dans le viseur… mais pas d’excuses

Le temps additionnel, jugé trop long, a aussi fait grincer des dents. Mais Maupay refuse de se cacher derrière ce facteur : « Cinq minutes ou neuf, peu importe. Ils ne doivent pas marquer à la dernière seconde. »

Un discours fort, qui traduit l’état d’esprit d’un groupe en perte de repères, mais conscient de ses responsabilités.

Au-delà de la frustration, c’est bien l’avenir du club qui inquiète. Séville flirte dangereusement avec la zone rouge, et le spectre d’une relégation historique commence à planer.

Maupay l’assume sans détour : « Je ne veux pas faire partie de l’histoire d’un Séville relégué. »

Le message est clair. Reste désormais à savoir si le terrain suivra. Car dans cette fin de saison sous haute tension, chaque point vaudra de l’or.