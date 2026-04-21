Espagne : Lamine Yamal affiche ses ambitions pour la Coupe du Monde 2026

Après avoir conquis l’Europe avec la Roja, Lamine Yamal vise désormais le sommet mondial. Le prodige du FC Barcelone ne cache pas ses ambitions pour le Mondial 2026.

À seulement 18 ans, Lamine Yamal continue de brûler les étapes. Révélé très jeune au FC Barcelone, l’ailier espagnol s’est imposé comme l’un des visages forts de la sélection espagnole, notamment lors du sacre à l’Euro 2024.

À l’approche de la Coupe du Monde 2026, le phénomène catalan ne compte pas se contenter d’un rôle secondaire. Bien au contraire, ses ambitions sont déjà clairement affichées.

Malgré une élimination en Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid, Lamine Yamal réalise une saison impressionnante. Avec 23 buts et 18 passes décisives en 44 matchs, il s’impose comme le leader offensif d’un Barça lancé vers le titre en Liga.

Des performances qui confirment son statut de joueur clé, aussi bien en club qu’en sélection. Désormais, son regard est tourné vers l’été et le rendez-vous mondial.

Lamine Yamal rêve d’être champion du monde

Interrogé sur ses objectifs, Yamal n’a laissé place à aucun doute. Le jeune international espagnol rêve grand et assume pleinement ses ambitions : remporter la Coupe du Monde avec la Roja.

« Depuis mon enfance, je rêve d’assister à une Coupe du Monde… et j’espère évidemment que nous serons champions », a-t-il confié avec sincérité.

Conscient de la pression qui l’entoure, il insiste également sur son rôle de modèle, notamment auprès des plus jeunes. Une responsabilité qu’il accepte, malgré son âge.

Entre talent précoce et ambition assumée, Yamal s’annonce déjà comme l’une des grandes attractions du Mondial 2026.