Barça : Lamine Yamal encense Lionel Messi 

Récompensé aux Laureus Awards, Lamine Yamal a livré un discours plein de maturité. Le prodige du Barça a également rendu un hommage appuyé à Lionel Messi.

À seulement 18 ans, Lamine Yamal continue d’impressionner bien au-delà des terrains. Sacré meilleur jeune athlète mondial lors des Laureus Awards, le talent du FC Barcelone a affiché une maturité remarquable face aux médias.

Conscient de son influence croissante, l’international espagnol n’élude pas les responsabilités liées à son statut : « c’est difficile de réaliser que c’est une responsabilité… on n’a pas le droit à l’erreur parce qu’on est un modèle pour beaucoup d’enfants », a-t-il confié.

Un modèle nommé Lionel Messi

Interrogé sur ses inspirations, Lamine Yamal n’a pas hésité une seconde. Pour lui, Lionel Messi reste la référence ultime, bien au-delà du simple cadre du football.

« Messi est le meilleur footballeur de l’histoire et aussi le meilleur athlète »,

a-t-il affirmé, soulignant l’impact global de l’Argentin. Un hommage fort, qui témoigne de l’admiration intacte du jeune Barcelonais pour la légende du club.

Plus qu’une idole, Messi incarne un modèle à suivre. Yamal espère d’ailleurs marcher dans ses traces, tant sur le plan sportif que dans son comportement en dehors du terrain.

Une maturité déjà impressionnante

Malgré son jeune âge, Lamine Yamal affiche déjà une prise de recul rare. Il insiste sur l’importance de s’exprimer de manière constructive et de transmettre des valeurs positives.

Encore en phase d’apprentissage, le joueur du Barça semble pourtant parfaitement armé pour gérer la pression médiatique et sportive qui l’entoure.

Sur et en dehors du terrain, Lamine Yamal confirme qu’il est bien plus qu’un simple talent précoce.