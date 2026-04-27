PSG – Bayern : un arbitre sous tension pour le choc européen

L’UEFA a tranché. À la veille de la demi-finale aller de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, c’est Sandro Schärer qui a été désigné pour diriger la rencontre. Un choix qui ne laisse pas tout le monde indifférent.

Âgé de 37 ans, l’arbitre suisse s’apprête à franchir un cap important dans sa carrière en officiant pour la première fois à ce stade de la compétition. Habitué aux joutes européennes, il a déjà dirigé plusieurs affiches de haut niveau, dont une victoire du PSG face à l’Atalanta cette saison.

Si son CV plaide en sa faveur, son nom reste associé à plusieurs polémiques côté français. La plus marquante remonte au huitième de finale retour entre Lille et le Borussia Dortmund la saison dernière.

Ce soir-là, ses décisions avaient suscité une vive colère du président lillois Olivier Létang, qui avait pointé du doigt un « manque d’impartialité », notamment en raison de ses échanges en allemand avec les joueurs du club allemand.

Un contexte déjà sous haute pression

Dans ce match PSG – Bayern aussi crucial entre deux cadors européens, chaque détail compte. La désignation de Schärer ajoute donc une dose de tension supplémentaire à une affiche déjà explosive.

Entre un PSG ambitieux et un Bayern Munich toujours redoutable, l’arbitrage pourrait jouer un rôle clé dans l’issue de cette première manche.

Du côté parisien comme en Allemagne, la vigilance sera maximale. Car à ce niveau, la moindre décision peut faire basculer une demi-finale.