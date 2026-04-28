PSG : Gonçalo Ramos poussé vers la sortie, l’Italie à l’affût

L’avenir de Gonçalo Ramos au Paris Saint-Germain s’assombrit. En manque de temps de jeu, l’attaquant portugais pourrait quitter la capitale dès cet été.

À 24 ans, Gonçalo Ramos souhaite retrouver un rôle central dans un projet ambitieux. Une ambition qui ne semble plus compatible avec sa situation actuelle au Paris Saint-Germain.

Selon plusieurs sources italiennes, des discussions ont été engagées entre l’entourage du joueur, mené par Jorge Mendes, et le AC Milan. Le club lombard cherche activement un buteur capable de franchir un cap offensif.

Dans ce contexte, le profil de Ramos séduit : mobile, efficace et encore en progression, il coche les cases recherchées en Serie A.

Sous contrat jusqu’en 2028, l’international portugais ne sera pas bradé. Le PSG réclame environ 60 millions d’euros pour envisager un départ.

La position des dirigeants est claire : aucun prêt ne sera accepté. Seule une vente définitive est envisagée dans ce dossier.

Le Juventus Turin suit également la situation de près. Le club turinois pourrait entrer dans la danse et faire grimper les enchères dans les semaines à venir.

Avec déjà 24 sélections et 10 buts avec le Portugal, Ramos reste une valeur attractive sur le marché.

Un été décisif pour Gonçalo Ramos

Malgré des qualités indéniables, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne n’a jamais réussi à s’imposer durablement à Paris. Son avenir dépendra désormais des offres concrètes qui arriveront sur la table.

Une chose est certaine : le dossier pourrait rapidement s’accélérer à l’approche du mercato estival.