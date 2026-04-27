Atlético Madrid : Julian Alvarez sort du silence sur les rumeurs

Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, Julian Alvarez a décidé de mettre les choses au clair. L’attaquant de l’Atlético Madrid commence à être agacé par les rumeurs qui entourent son avenir.

Depuis plusieurs semaines, le nom de l’international argentin circule avec insistance en Catalogne. Séduit par son profil, le coach blaugrana Hansi Flick aurait même pris son téléphone pour tenter de convaincre le joueur de rejoindre le Barça cet été.

Mais malgré cet intérêt concret, le dossier s’annonce très compliqué. L’Atlético Madrid réclamerait plus de 100 millions d’euros pour son attaquant, une somme difficile à assumer pour le club catalan dans sa situation financière actuelle.

Alvarez recadre tout le monde

Présent en conférence de presse à la veille d’un choc européen, Julian Alvarez n’a pas caché son ras-le-bol face aux spéculations.

« Je ne peux pas continuer à sortir tout le temps pour clarifier ou démentir les choses. Je n’accorde pas d’importance à ce qui est dit sur les réseaux sociaux », a-t-il lâché.

L’Argentin a ensuite insisté sur sa priorité actuelle : le terrain. « Il y a quelque chose qui sort chaque semaine. Je me concentre sur le fait de donner le meilleur de moi-même pour l’équipe », a-t-il ajouté.

Malgré cette mise au point, le feuilleton est loin d’être terminé. Le FC Barcelone reste attentif, tandis que d’autres cadors européens surveillent également la situation.

Une chose est certaine : Julian Alvarez veut rester concentré sur ses performances… même si son avenir continue de faire parler.