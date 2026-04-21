Mercato : Julián Álvarez tranche entre le Barça et le PSG

Suivi par plusieurs cadors européens, Julián Álvarez aurait déjà une préférence claire pour son avenir. L’attaquant de l’Atlético de Madrid penche vers le FC Barcelone.

Le feuilleton Julián Álvarez continue d’agiter le marché des transferts. Sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en 2030, l’attaquant argentin reste l’une des priorités offensives du FC Barcelone, qui suit son profil depuis plusieurs mois.

Et selon les dernières tendances, le joueur aurait déjà fait un choix important pour la suite de sa carrière.

Le Barça en pole position

D’après la presse espagnole, Julián Álvarez privilégierait aujourd’hui une arrivée en Catalogne. Une décision forte, alors que des clubs comme Arsenal et le Paris Saint-Germain suivent également le dossier de près.

Le Barça voit en lui le successeur idéal de Robert Lewandowski à moyen terme. Le club catalan aurait d’ailleurs fixé une enveloppe avoisinant les 100 millions d’euros pour tenter de convaincre l’Atlético.

Un investissement conséquent, mais assumé pour renforcer un secteur offensif en pleine transition.

Un dossier encore loin d’être bouclé

Malgré cette préférence affichée, le dossier reste ouvert. Julián Álvarez entretient volontairement le flou autour de son avenir, laissant la porte entrouverte à plusieurs scénarios.

De son côté, l’Atlético de Madrid n’a aucune intention de brader son attaquant, encore sous contrat longue durée. Les négociations s’annoncent donc complexes.

Entre stratégie du joueur, ambitions du Barça et résistance de l’Atlético, ce dossier s’annonce comme l’un des feuilletons majeurs du prochain mercato.