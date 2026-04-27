PSG : l’Arabie saoudite passe à l’action pour Marquinhos

L’avenir de Marquinhos au PSG s’écrit de nouveau en pointillés. Sous contrat jusqu’en 2028, le capitaine parisien suscite toujours l’intérêt de l’Arabie saoudite.

Présent à Paris depuis 2013, Marquinhos pourrait vivre un été décisif. Le défenseur brésilien, véritable cadre du vestiaire parisien depuis plus d’une décennie, n’a pas encore tranché pour son avenir.

Selon plusieurs informations, des émissaires saoudiens auraient pris contact avec le frère et représentant du joueur afin de prendre la température en vue d’un possible transfert lors du prochain mercato.

Pour l’instant, aucun club n’a officiellement filtré. Mais l’intérêt venu du Golfe n’est pas nouveau. Depuis plusieurs mois, le brésilien est régulièrement cité parmi les grandes cibles du championnat saoudien.

L’avenir de Marquinhos reste attaché au PSG

Malgré ces sollicitations, le Brésilien garde un lien très fort avec le club de la capitale. Il l’a souvent répété : son engagement pour le PSG reste total.

« Je joue le prochain match comme si c’était le dernier. Ça va vite le foot. J’ai tellement d’amour pour ce club », avait-il confié en conférence de presse.

À bientôt 32 ans, l’attaquant sait que la question de son avenir va forcément se poser. Le PSG, de son côté, devra décider s’il souhaite poursuivre avec son capitaine historique ou ouvrir un nouveau cycle en défense.

Une chose est sûre : le L’avenir de Marquinhos risque d’animer les prochaines semaines du mercato parisien.