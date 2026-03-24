Mercato : Marquinhos dévoile la date de son départ… et son futur club ?

Capitaine emblématique du Paris Saint-Germain, Marquinhos commence à se projeter sur la suite de sa carrière. Et le défenseur brésilien ne ferme aucune porte.

Arrivé en 2013 au Paris Saint-Germain, Marquinhos s’est imposé comme l’un des piliers de l’histoire récente du club. À bientôt 32 ans, le défenseur central, lié à Paris jusqu’en 2028, entre désormais dans une phase de réflexion sur son avenir.

En marge du rassemblement du Brésil, le capitaine parisien a évoqué sans détour la suite de son parcours, laissant entrevoir un possible départ dans les années à venir.

Marquinhos reste clair sur ses intentions à court terme : « J’ai encore deux ans de contrat avec le PSG et ensuite nous verrons ». Une manière de rappeler son engagement envers le club, tout en ouvrant la porte à un nouveau défi.

Le Brésilien souhaite d’abord honorer son bail avant d’envisager un retour au pays.

Marquinhos rêve d’un retour aux sources

Et ce retour pourrait bien s’écrire du côté des Corinthians, club où tout a commencé pour lui. Un attachement fort que le joueur ne cache pas.

« Je veux bien revenir au Brésil […] Corinthians, c’est le club qui m’a ouvert des portes », a-t-il confié, affichant clairement son désir de boucler la boucle.

Un scénario qui prend de plus en plus de sens à mesure que sa carrière avance, même si aucune décision définitive n’a encore été actée.

Avant de penser à l’avenir, Marquinhos garde les yeux rivés sur ses objectifs sportifs, notamment avec la sélection brésilienne. Le défenseur rêve de remporter la Coupe du monde et espère le faire aux côtés de Neymar, son proche ami.

« Nos carrières ont toujours été liées […] aujourd’hui encore, c’est mon meilleur pote », a-t-il confié.

Pour l’heure, le capitaine parisien reste concentré sur ses échéances avec le PSG. Mais en coulisses, les premières lignes de l’après-Paris commencent déjà à s’écrire.