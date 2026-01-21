Ligue des champions : Marquinhos explique la défaite du PSG à Lisbonne

Le Paris Saint-Germain est revenu bredouille de son déplacement au Portugal. Battus sur la pelouse du Sporting Portugal (2-1), mardi, lors de la 7ᵉ journée de la Ligue des champions, les Parisiens peuvent nourrir de sérieux regrets. Dominateurs dans le jeu et largement en possession du ballon, les hommes de Luis Enrique n’ont pas su concrétiser leurs temps forts.

Capitaine du soir, Marquinhos a livré une analyse lucide de cette contre-performance en zone mixte, mettant en avant un manque d’efficacité dans les zones clés.

« Si on n’est pas assez efficaces, le résultat peut finir comme ça »

Le défenseur central a rappelé que ce scénario n’était pas inédit cette saison. « Il y a eu beaucoup de matchs pendant lesquels on a eu la possession, et les occasions pour marquer », a-t-il expliqué, avant de pointer les limites actuelles du PSG : « Mais si on n’est pas assez efficaces devant et derrière, le résultat peut finir comme ça ».

Marquinhos a également fait référence aux progrès réalisés lors de l’exercice précédent, estimant que ce secteur avait été mieux maîtrisé l’an dernier. « Ce sont des choses qu’on avait réussi à améliorer l’année dernière », a-t-il ajouté, sans pour autant dresser un constat entièrement négatif de la prestation parisienne à Lisbonne. « Il y a tout de même du positif aujourd’hui, mais il faut toujours se remettre en question après une défaite comme celle-ci ».

Le capitaine parisien a insisté sur la nécessité de garder une certaine stabilité dans l’analyse. « Il faut communiquer, ne pas tout jeter en l’air », a-t-il poursuivi, alors que le PSG reste engagé sur plusieurs fronts. En Ligue des champions, l’objectif demeure clair : « On se bat pour terminer dans le top 8 en C1 ».

Éliminé récemment en Coupe de France, mais toujours en course pour la première place en championnat, le club parisien sait que la marge d’erreur est réduite. Marquinhos a déjà projeté le groupe vers le prochain rendez-vous européen. « On va jouer ce dernier match comme un match très important pour nous, devant nos supporters », a-t-il conclu, en référence à la réception de Newcastle United, décisive pour la suite de la campagne européenne du PSG.