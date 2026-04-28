Arsenal : Viktor Gyökeres relance son histoire d’amour à Londres 

Viktor Gyökeres a fait marche arrière… mais pas sur le terrain. L’attaquant d’Arsenal a décidé de renouer avec Inès Aguiar, l’actrice et mannequin portugaise avec qui il s’était séparé lors de son départ du Sporting CP.

Un retournement inattendu, confirmé par plusieurs médias britanniques et portugais, qui révèle une autre facette du buteur suédois.

À l’été 2025, Gyökeres sort d’une saison exceptionnelle au Portugal avec 54 buts en 52 matches. Courtisé, il rejoint Arsenal pour environ 77 millions d’euros.

Dans la foulée, il prend une décision radicale : couper les ponts avec sa vie au Portugal, y compris sa relation avec Inès Aguiar.

À l’époque, son entourage expliquait ce choix par une volonté de repartir de zéro à Londres et de se concentrer pleinement sur sa carrière.

Un an plus tard, la situation a changé. Inès Aguiar a récemment publié des photos à Londres sur Instagram… rapidement likées par le joueur.

Un détail qui n’a pas échappé aux fans. Plusieurs médias affirment désormais que le couple s’est réconcilié après une période compliquée.

Un nouveau départ, mais à deux

Fini le « fresh start » en solitaire. Viktor Gyökeres assume désormais ce retour en arrière sentimental, tout en poursuivant son aventure en Premier League.

Sur le terrain comme en dehors, l’attaquant suédois semble avoir trouvé un nouvel équilibre. Reste à savoir si cette stabilité personnelle se traduira par encore plus d’efficacité devant le but.