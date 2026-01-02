Arsenal : Viktor Gyökeres dézingué en Angleterre, le débat du numéro neuf relancé à Arsenal

Malgré les victoires et une position de leader en Premier League comme en Ligue des champions, Arsenal n’échappe pas aux débats internes. La dernière sortie des Gunners face à Aston Villa a ravivé les critiques autour de Viktor Gyökeres, ciblé frontalement par Jamie Carragher, qui remet en cause sa légitimité comme titulaire.

La démonstration d’Arsenal contre Aston Villa (4-1) n’a pas suffi à dissiper les doutes autour de Viktor Gyökeres. Recruté pour apporter puissance, verticalité et impact physique à l’attaque londonienne, l’avant-centre suédois peine encore à convaincre. Un constat partagé publiquement par Jamie Carragher, consultant pour Sky Sports, dont les propos ont fait réagir outre-Manche.

Carragher tranche : « Jesus et Havertz sont meilleurs »

Ancien défenseur central de Liverpool, Carragher n’a pas mâché ses mots au sujet de l’attaquant de 27 ans. S’il reconnaît son engagement et son intensité, il estime que Gyökeres ne doit pas être le premier choix offensif de Mikel Arteta.

« Je suis un grand fan de Gabriel Jesus. Ce n’est pas toujours un finisseur exceptionnel, mais c’est un footballeur fantastique. Dans quelques matchs, quand il sera un peu plus affûté, il sera meilleur que Gyökeres, c’est un fait. Lui ou Kai Havertz comme avant-centre sont de meilleurs joueurs que Gyökeres », a-t-il affirmé.

Un jugement sans détour, qui replace le Suédois derrière des profils pourtant critiqués par le passé pour leur manque de réalisme.

Sur le plan statistique, le bilan de Viktor Gyökeres alimente lui aussi le débat. En Premier League, l’attaquant totalise cinq buts en 1 167 minutes, dont deux inscrits sur penalty. Hors coups de pied arrêtés, son apport tombe à trois buts dans le jeu, un rendement jugé insuffisant au regard des attentes placées en lui.

La comparaison avec d’autres joueurs de l’effectif n’est pas flatteuse. Leandro Trossard affiche cinq buts sans penalty, Bukayo Saka compte trois buts et une passe décisive sans évoluer en pointe, tandis qu’Eberechi Eze et Mikel Merino affichent une efficacité comparable depuis des positions moins avancées.

Arsenal gagne, mais la question demeure

Pour l’instant, cette relative inefficacité individuelle ne pénalise pas Arsenal sur le plan collectif. Les Gunners dominent leurs compétitions et avancent avec régularité. Mais à l’heure où les supporters formulent leurs vœux pour 2026, une attente revient avec insistance : voir émerger un véritable avant-centre capable de transformer la maîtrise du jeu en avalanche de buts décisifs.

Gyökeres, recruté pour incarner cette réponse, n’a pas encore levé les doutes. Dans une équipe qui continue de gagner sans dépendre de lui, son statut reste fragile. Et à Londres, la question du numéro neuf demeure plus ouverte que jamais.