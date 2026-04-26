Manchester City : Pep Guardiola s’enflamme totalement pour Rayan Cherki

Impressionnant ces dernières semaines avec Manchester City, Rayan Cherki a définitivement conquis Pep Guardiola, qui n’a pas caché son admiration après la qualification en finale de FA Cup.

De joker de luxe à titulaire indiscutable, la progression de Rayan Cherki est fulgurante sous les couleurs de Manchester City. Encore aligné d’entrée lors de la victoire face à Southampton, le Français a une nouvelle fois répondu présent dans un rendez-vous important.

Pep Guardiola totalement sous le charme

Interrogé après la rencontre, Pep Guardiola n’a pas hésité à encenser son joueur avec une déclaration qui a fait le tour des médias :

« Même une femme ou un homme aveugle peut comprendre que Cherki est exceptionnel. »

Une sortie forte qui illustre parfaitement l’impact du jeune international français dans le système du technicien espagnol.

Arrivé avec un statut encore incertain, Cherki s’est rapidement imposé grâce à sa créativité, sa technique et sa capacité à faire la différence dans les petits espaces. Désormais installé dans le onze, il incarne ce grain de folie offensif que Pep Guardiola affectionne particulièrement.

À seulement 22 ans, le Français semble avoir franchi un cap majeur dans sa carrière. Et au vu de ses performances actuelles, il pourrait bien devenir l’un des visages forts de Manchester City dans les mois à venir.