Manchester United : Bruno Fernandes à deux doigts d’un record historique en Premier League

Encore décisif sur la pelouse de Chelsea FC (1-0), Bruno Fernandes a confirmé son statut de leader incontournable de Manchester United. D’une passe parfaitement dosée pour Matheus Cunha juste avant la pause, le capitaine portugais a signé sa 18e passe décisive de la saison en Premier League.

Un chiffre qui résume à lui seul l’influence du milieu offensif cette saison. Dans une équipe parfois irrégulière, Fernandes incarne la constance, la créativité et l’efficacité dans les moments clés.

Une saison record et une domination totale

Déjà meilleur passeur du championnat, Bruno Fernandes a largement dépassé ses standards personnels. Son ancien record sous le maillot mancunien (12 passes décisives en 2020/2021) appartient désormais au passé.

Surtout, il devance nettement la concurrence, à commencer par Rayan Cherki, auteur d’une saison brillante mais limité à 10 offrandes. Cette avance souligne l’écart creusé par le Portugais dans la création offensive.

Au-delà des chiffres, c’est sa régularité qui impressionne. Match après match, Fernandes trouve des solutions, accélère le jeu et se montre décisif dans les zones clés. Il ne se contente pas de distribuer : avec 8 buts également au compteur, il pèse sur tous les aspects du jeu offensif des Red Devils.

À deux passes d’entrer dans l’histoire

Avec 18 passes décisives, Bruno Fernandes n’est plus qu’à deux unités du record historique de Premier League, fixé à 20. Un sommet détenu par deux légendes : Thierry Henry et Kevin De Bruyne.

À quelques journées de la fin, l’objectif est clair. S’il maintient ce rythme, le Portugais peut rejoindre, voire dépasser, ces références du championnat anglais.

Au-delà de la performance individuelle, ce record potentiel incarnerait une réalité plus large : celle d’un joueur qui a porté Manchester United dans les moments difficiles. Dans une saison sans véritable certitude collective, Bruno Fernandes s’est imposé comme la seule constante.

Et désormais, il lui reste quelques matches pour transformer une grande saison… en saison historique.