Manchester United : quelles leçons Carrick doit tirer de cette première défaite ?

Manchester United a connu un coup d’arrêt ce week-end avec une défaite frustrante face à Newcastle. Pour Michael Carrick, ce revers doit servir d’avertissement et de point de départ pour relancer la dynamique des Red Devils.

À St James’ Park, Manchester United pensait pouvoir poursuivre sa série positive. Mais la formation dirigée par Michael Carrick s’est inclinée 2-1 face à Newcastle, pourtant réduit à dix joueurs. Un résultat qui marque la première défaite du technicien anglais depuis sa prise de fonction et qui oblige le club mancunien à regarder ses faiblesses en face.

Pour Carrick, le constat est clair : la défaite fait mal, mais elle doit être utile.

« Nous sommes extrêmement déçus. Cela fait mal. Nous étions venus ici avec confiance et la manière dont le match s’est déroulé est très frustrante », a-t-il reconnu après la rencontre.

Une série positive stoppée net

Avant ce revers, Manchester United restait sur une impressionnante série de six victoires et un match nul depuis l’arrivée de Carrick sur le banc. Une dynamique qui avait permis aux Red Devils de se repositionner dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.

Dans ce contexte, la défaite à Newcastle apparaît comme un coup d’arrêt brutal, mais pas forcément catastrophique. Le club reste solidement installé dans le haut du classement et conserve toutes ses chances pour atteindre son objectif européen.

Carrick en est conscient. Selon lui, la réaction de son équipe lors des prochaines semaines sera déterminante.

Si les résultats avaient été au rendez-vous ces dernières semaines, les performances étaient déjà un peu moins convaincantes.

À West Ham, Manchester United avait dû attendre un but tardif de Benjamin Sesko pour arracher un match nul. À Everton, l’équipe avait marqué sur sa seule véritable occasion. Et face à Crystal Palace, la réaction après l’ouverture du score adverse avait été timide.

La défaite à Newcastle semble donc confirmer une tendance : l’équipe a perdu un peu de sa fluidité et de sa créativité offensive.

Plusieurs cadres affichent également une forme moins constante. Kobbie Mainoo est apparu moins influent dans l’entrejeu, tandis que l’attaque composée de Matheus Cunha et Bryan Mbeumo peine à retrouver l’efficacité qui avait marqué les premières semaines de l’ère Carrick.

Un effectif décimé par les blessures

Au-delà des performances, Manchester United doit aussi composer avec une série d’absences importantes.

Lors du déplacement à Newcastle, plusieurs joueurs majeurs manquaient à l’appel : Matthijs de Ligt, Mason Mount, Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui ou encore Patrick Dorgu. Casemiro et Luke Shaw, eux, ont terminé le match diminués après une semaine chargée.

Ces absences limitent les options de Carrick, qui ne dispose pas d’une profondeur d’effectif suffisante pour maintenir le même niveau de performance lorsque plusieurs titulaires sont indisponibles.

Cette fragilité s’est ressentie à St James’ Park.

Le but de la victoire de Newcastle a été inscrit par William Osula, un joueur dont l’histoire possède une dimension symbolique. Enfant, il avait participé à un tournoi de football organisé à Old Trafford, où il avait remporté un prix lors d’une compétition scolaire.

Des années plus tard, il est revenu hanter les Red Devils en inscrivant le but décisif contre eux.

Sur l’action, Tyrell Malacia, qui disputait seulement son deuxième match de la saison, s’est laissé surprendre par l’attaquant de Newcastle.

Une course à la Ligue des champions toujours ouverte

Malgré cette défaite, la situation de Manchester United reste relativement favorable.

Liverpool a également trébuché lors de la même journée de championnat, tandis qu’Aston Villa a subi une lourde défaite face à Chelsea. Les Red Devils restent donc dans une position solide dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions.

Carrick insiste d’ailleurs sur ce point : il ne faut pas perdre de vue la progression globale de l’équipe.

« Nous devons apprendre de ce qui s’est passé ce soir. Mais il ne faut pas non plus oublier le chemin parcouru. Nous sommes dans une position excitante pour la suite de la saison », a-t-il expliqué.

Les onze prochains jours pourraient être déterminants pour Manchester United. Le prochain rendez-vous face à Aston Villa, à Old Trafford, sera crucial pour relancer la machine.