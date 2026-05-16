Liverpool : Arne Slot de plus en plus contesté après la claque contre Aston Villa

La crise continue de s’aggraver du côté de Liverpool. Battus lourdement par Aston Villa (4-2) dans un match capital pour la course à la Ligue des Champions, les Reds ont encore affiché leurs limites défensives et leur irrégularité chronique. Une nouvelle désillusion qui place désormais Arne Slot au centre des critiques.

Alors que Liverpool jouait une grande partie de son avenir européen à Villa Park, les hommes du technicien néerlandais ont sombré face à des Villans beaucoup plus agressifs et efficaces. Cette défaite, la douzième en Premier League cette saison, plonge le club dans une situation délicate avant la dernière journée face à Brentford.

Les supporters réclament du changement

Malgré le soutien affiché par sa direction ces dernières semaines, Arne Slot voit la pression monter dangereusement autour de lui. En Angleterre, plusieurs médias ainsi que des groupes de supporters pointent directement son management et ses choix tactiques.

The Athletic résume le climat actuel autour du club :

« Avant la défaite, Slot a déclaré qu’il s’attendait à conserver son poste cet été suite aux récentes conversations avec sa direction, mais la question de savoir s’il le devrait est une toute autre affaire ».

Sur les forums et blogs proches des supporters des Reds, le discours devient encore plus sévère. Certains estiment que le problème ne vient plus forcément de l’effectif mais de la direction sportive prise par l’équipe : « Nous avons désespérément besoin d’un nouveau départ et d’un renouveau. Nos joueurs ne sont pas mauvais, c’est la ligne directrice qui pose problème ».

Après la rencontre, l’ancien défenseur emblématique de Liverpool, Jamie Carragher, n’a pas caché son incompréhension face au niveau affiché cette saison par les Reds.

« Je n’arrive même pas à croire que Liverpool soit cinquième. Quand on regarde le nombre de buts encaissés, le fait qu’ils ne semblent jamais dangereux offensivement… et malgré ça ils sont cinquièmes ? Wow », a lancé le consultant anglais.

Les statistiques traduisent effectivement les difficultés du club : Liverpool a déjà encaissé 52 buts cette saison et totalise 20 défaites toutes compétitions confondues.

Après son doublé contre les Reds, Ollie Watkins a lui aussi pointé certaines failles défensives : « Sans vouloir les manquer de respect, leurs défenseurs centraux sont de classe mondiale, mais je repère les espaces et les opportunités. J’aime prendre la profondeur ».

Arne Slot tente de calmer les tensions

Face aux critiques, Arne Slot a tenté de rassurer les supporters après la rencontre. Le technicien néerlandais estime qu’un mercato estival pourrait totalement relancer son équipe.

« Les supporters manquent de confiance et ne sont pas convaincus que les choses puissent s’améliorer la saison prochaine. Mais je pense qu’ils sous-estiment l’impact d’un mercato estival, d’un nouveau départ. Nous savons assez bien ce qu’il faut améliorer », a-t-il expliqué.

Reste désormais à savoir si Liverpool parviendra à arracher sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions lors de l’ultime journée. Une contre-performance face à Brentford pourrait définitivement fragiliser l’avenir d’Arne Slot sur le banc des Reds.