FC Barcelone : Robert Lewandowski annonce officiellement son départ

Une page importante de l’histoire récente du FC Barcelone va se tourner. Ce samedi, Robert Lewandowski a officialisé son départ du club catalan après quatre saisons passées sous les couleurs blaugranas.

Comme pressenti depuis plusieurs mois, l’attaquant polonais a choisi de ne pas prolonger son aventure en Catalogne. À 37 ans, le buteur estime avoir bouclé son cycle au Barça après avoir largement contribué au retour du club au sommet du football espagnol.

Arrivé au FC Barcelone à l’été 2022 avec la lourde mission de faire oublier l’après-Lionel Messi, Robert Lewandowski aura rapidement marqué l’histoire récente du club.

En quatre saisons, l’ancien goleador du Bayern Munich aura inscrit 119 buts en 191 rencontres sous le maillot catalan. Des statistiques impressionnantes qui confirment l’impact majeur du Polonais dans la reconstruction sportive du Barça.

Durant son passage en Espagne, Lewandowski aura également enrichi son palmarès avec trois titres de champion d’Espagne, trois Supercoupes d’Espagne ainsi qu’une Coupe du Roi.

Le message fort de Lewandowski aux supporters

Pour annoncer officiellement son départ, Robert Lewandowski a publié un long message sur Instagram afin de remercier le club, les dirigeants et les supporters barcelonais.

« Après quatre ans pleins de défis et de travail acharné, il est temps de passer à autre chose. Je pars avec le sentiment que la mission est accomplie. 4 saisons, 3 championnats. Je n’oublierai jamais l’amour que j’ai reçu des fans dès mes premiers jours », a notamment écrit l’attaquant polonais.

Très attaché à la Catalogne, Lewandowski a également adressé un hommage particulier au président Joan Laporta : « Un merci spécial au président Laporta pour m’avoir donné la chance de vivre le chapitre le plus incroyable de ma carrière. Le Barça est de retour à sa place. Vive le Barça. Vive la Catalogne. »

Quel avenir pour le buteur polonais ?

Désormais libre, Robert Lewandowski va pouvoir choisir sa prochaine destination. Plusieurs options se présentent déjà pour l’ancien attaquant du Borussia Dortmund et du Bayern Munich.

Une dernière expérience dans un grand championnat européen reste possible, mais la MLS ainsi que l’Arabie saoudite surveillent également de très près la situation du buteur polonais.

Après avoir marqué l’histoire en Allemagne puis en Espagne, Robert Lewandowski s’apprête désormais à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.