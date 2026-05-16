Chelsea : João Pedro prend de l’épaisseur sur le mercato

Le FC Barcelone continue d’explorer plusieurs pistes offensives pour le prochain mercato estival. Et ces dernières heures, le nom de João Pedro revient avec insistance du côté de la Catalogne.

L’attaquant brésilien de Chelsea serait désormais considéré comme une option très sérieuse par les dirigeants blaugranas, qui cherchent à renforcer leur secteur offensif avant la saison prochaine.

Le Barça accélère sur João Pedro

D’après les dernières tendances venues d’Espagne, le profil du joueur de Chelsea plaît énormément au staff sportif barcelonais. Sa polyvalence offensive, sa mobilité et sa capacité à évoluer sur plusieurs postes séduisent particulièrement les décideurs catalans.

Le dossier aurait même pris de l’importance ces derniers jours alors que la piste menant à Julián Álvarez reste extrêmement compliquée à concrétiser, notamment en raison de la concurrence du PSG et des exigences financières élevées.

Dans ce contexte, l’entourage de João Pedro aurait prévu plusieurs rendez-vous stratégiques afin de clarifier rapidement l’avenir du joueur.

Sous contrat longue durée avec Chelsea après son transfert estimé à plus de 60 millions d’euros, le Brésilien reste un élément important de l’effectif londonien malgré une saison mouvementée sur le plan collectif.

Son agent doit ainsi échanger avec les dirigeants des Blues mais également avec la direction sportive du FC Barcelone dans les prochains jours.

Une saison convaincante malgré les turbulences

À 24 ans, João Pedro sort d’un exercice statistiquement solide avec Chelsea. L’ancien attaquant de Brighton a inscrit 20 buts et délivré 6 passes décisives en 48 rencontres toutes compétitions confondues.

Des performances qui continuent d’attirer plusieurs grands clubs européens au moment où Chelsea tente de restructurer son projet sportif après une saison décevante en Premier League.

Reste désormais à savoir si le Barça aura les moyens financiers de faire avancer concrètement ce dossier lors du prochain mercato.