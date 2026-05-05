FC Barcelone : une piste camerounaise s’active face au blocage Bastoni

Le dossier Alessandro Bastoni patine, et du côté du FC Barcelone, on commence déjà à explorer des alternatives crédibles. À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, les dirigeants blaugrana refusent de rester bloqués sur une seule piste.

Ciblé depuis plusieurs semaines, le défenseur de Inter Milan représente une option de premier choix. Mais les exigences du club italien, estimées entre 60 et 80 millions d’euros, refroidissent sérieusement les ardeurs catalanes.

Boyomo, l’alternative qui monte

Dans ce contexte, un nouveau nom émerge avec insistance : celui de Enzo Boyomo. Le défenseur central camerounais, actuellement sous les couleurs de CA Osasuna, séduit en interne par son profil moderne et sa marge de progression.

Âgé de 23 ans, le joueur formé en France coche plusieurs cases. Solide dans les duels, puissant dans l’impact et capable de relancer proprement, il incarne ce type de défenseur complet recherché par le Barça dans sa reconstruction défensive.

Depuis son arrivée à Pampelune en 2024, Boyomo s’est imposé comme un élément fiable de l’effectif, enchaînant les prestations solides en Liga. Une régularité qui n’a pas échappé aux recruteurs catalans.

Contrairement à Bastoni, le coût d’un éventuel transfert de Boyomo serait nettement plus abordable. Un paramètre crucial pour un club toujours sous contrainte financière.

Le Barça pourrait ainsi privilégier une option moins coûteuse mais à fort potentiel, quitte à miser sur un développement progressif plutôt que sur une valeur déjà confirmée.

Reste à savoir si cette piste se concrétisera rapidement ou si elle servira simplement de levier dans les négociations avec l’Inter.

Une chose est sûre : le mercato du Barça est déjà lancé, et les décisions à venir pourraient redessiner en profondeur l’arrière-garde catalane.