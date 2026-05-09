FC Barcelone : Anthony Gordon coûte une fortune, le Barça prévenu

Le FC Barcelone continue de préparer son mercato estival, mais certaines pistes s’annoncent déjà extrêmement compliquées. C’est notamment le cas d’Anthony Gordon, l’ailier anglais de Newcastle, dont le prix fixé par les Magpies refroidit sérieusement les prétendants.

Selon les informations de Mundo Deportivo, le profil du joueur de 25 ans plaît énormément à la direction sportive catalane. Hansi Flick apprécierait notamment sa vitesse, sa percussion et sa polyvalence offensive.

Mais Newcastle ne compte pas brader l’un de ses meilleurs éléments. Les dirigeants anglais réclameraient entre 75 et 85 millions d’euros, bonus compris, pour envisager un départ cet été.

Un montant particulièrement élevé pour le Barça, toujours limité financièrement malgré une situation plus stable ces derniers mois.

Le Bayern déjà à l’offensive

Le club catalan n’est d’ailleurs pas seul sur le dossier. D’après Sky Sports, le Bayern Munich aurait déjà entamé des discussions avec Newcastle afin d’évaluer la faisabilité d’un transfert.

Mais même du côté bavarois, les exigences financières des Magpies poseraient problème. Le club allemand ne souhaiterait pas aller jusqu’aux 86 millions d’euros demandés.

Dans ce dossier, Arsenal et Liverpool surveilleraient également la situation de très près.

Anthony Gordon sort encore d’une saison très solide avec Newcastle et son profil attire de nombreux grands clubs européens. Rapide, agressif dans les un contre un et capable d’évoluer sur plusieurs postes offensifs, l’international anglais coche beaucoup de cases recherchées par les cadors européens.

Mais sauf énorme vente ou opportunité inattendue, il semble aujourd’hui difficile d’imaginer le FC Barcelone investir une telle somme sur ce dossier.

Le feuilleton ne fait sans doute que commencer.