Trophées UNFP 2026 : Dembélé au sommet, Pierre Sage récompensé, le PSG domine la soirée

Le football français a célébré ses meilleurs acteurs lundi soir lors de la 34e cérémonie des Trophées UNFP organisée au Palais Brongniart à Paris. Entre consécrations attendues, distinctions symboliques et quelques surprises, cette édition 2026 a surtout confirmé l’écrasante domination du Paris Saint-Germain sur la saison.

Grand artisan de l’exercice exceptionnel du club parisien, Ousmane Dembélé a une nouvelle fois marqué les esprits en décrochant le trophée de meilleur joueur de Ligue 1.

Ousmane Dembélé écrase encore la concurrence

Déjà récompensé l’an dernier, Ousmane Dembélé s’est offert un nouveau sacre individuel après une saison XXL sous les couleurs du PSG.

L’international français a devancé Mason Greenwood, Vitinha, Nuno Mendes et Florian Thauvin dans les votes des joueurs professionnels.

Mais la soirée du Ballon d’Or 2025 ne s’est pas arrêtée là. L’ailier parisien a également remporté le prix Just Fontaine du plus beau but de la saison grâce à une réalisation spectaculaire qui a marqué les supporters de Ligue 1.

Avec ce doublé personnel et sa présence dans l’équipe type du championnat, Dembélé confirme définitivement son statut de leader offensif du football français.

Pierre Sage sacré meilleur entraîneur

Autre homme fort de cette cérémonie : Pierre Sage. L’entraîneur du RC Lens a été élu meilleur coach de Ligue 1 après avoir porté le club nordiste dans une incroyable lutte pour le titre face au PSG.

Très ému après sa récompense, le technicien lensois a tenu à saluer son staff, ses joueurs ainsi que l’ensemble des entraîneurs du championnat.

Le coach artésien a également rendu hommage à Jean-Louis Gasset et Rolland Courbis, disparus ces derniers mois.

Malgré la possibilité mathématique encore existante avant le match en retard contre Paris, Pierre Sage a reconnu avec humour que les Parisiens semblaient déjà avoir célébré le titre.

Une équipe type dominée par le PSG

Sans surprise, le PSG a largement dominé l’équipe type de la saison dévoilée durant la cérémonie.

Plusieurs cadres parisiens figurent dans ce onze, symbole d’une saison maîtrisée sur la scène nationale.

La principale surprise reste l’absence d’Estéban Lepaul, pourtant meilleur buteur actuel du championnat avec 20 réalisations.

Du côté de la Ligue 2, Dame Gueye a lui aussi été récompensé pour le plus beau but de la saison après son incroyable lob inscrit avec Le Mans contre Grenoble.

Entre confirmations, révélations et domination parisienne, cette édition 2026 des Trophées UNFP aura surtout servi de vitrine à une saison où le PSG a encore imposé sa loi sur le football français.