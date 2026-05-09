PSG : le nouveau maillot domicile 2026-2027 va-t-il porter deux étoiles ? 

Le Paris Saint-Germain tient déjà son nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027. Nike a dévoilé le nouveau maillot parisien, marqué par le retour du bleu roi, une bande rouge centrale plus affirmée et un hommage assumé à l’identité historique du club.

À quelques semaines de sa finale de Ligue des Champions face à Arsenal, le PSG a présenté son nouveau maillot domicile. Une tunique qui renoue avec les couleurs les plus emblématiques du club de la capitale.

Le bleu roi fait son retour, accompagné d’une large bande rouge verticale au centre, entourée de fines lignes blanches. Un design qui rappelle l’ADN visuel du PSG, tout en proposant une version modernisée.

Autre changement notable : le logo Nike, habituellement placé sur la poitrine, apparaît désormais au centre du maillot.

Un nouveau maillot déjà chargée de symboles

Ce maillot pourrait prendre une dimension particulière si le PSG venait à battre Arsenal en finale de Ligue des Champions le 30 mai prochain. En cas de sacre, la tunique pourrait être ornée d’une deuxième étoile.

Nike présente ce maillot comme un hommage aux supporters parisiens, d’hier et d’aujourd’hui. Il sera porté par l’ensemble des sections du club la saison prochaine.

Les joueurs de Luis Enrique porteront ce nouveau maillot pour la première fois ce dimanche soir face à Brest. Une manière de lancer symboliquement la saison prochaine, alors que l’actuelle peut encore entrer dans l’histoire.

La collection sportswear associée sera disponible à partir du 15 mai, tandis que la tenue d’entraînement sera lancée le 9 juin.

Entre tradition, marketing et ambition européenne, le PSG soigne déjà son image avant un été qui pourrait marquer un nouveau tournant dans son histoire.