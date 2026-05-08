OM : joueurs à bout, direction sous pression, Marseille traverse une crise totale

L’Olympique de Marseille vit l’une des périodes les plus tendues de sa saison. Entre une direction contestée, un vestiaire épuisé mentalement et des supporters en colère, l’OM donne l’image d’un club complètement sous tension à quelques journées de la fin du championnat.

La dernière décision prise par les dirigeants marseillais illustre parfaitement ce climat électrique : depuis plusieurs jours, les joueurs olympiens sont soumis à une mise au vert prolongée à la Commanderie après la défaite face au FC Nantes. Une méthode censée provoquer une réaction d’orgueil, mais qui commence surtout à créer un profond malaise au sein du groupe.

Une mise au vert vécue comme une punition

À Marseille, le message envoyé par la direction est clair : les joueurs doivent assumer leurs responsabilités après une série de prestations jugées indignes des ambitions du club. Mais en interne, cette décision passe très mal.

Depuis plusieurs jours, les Olympiens vivent pratiquement coupés du monde extérieur. Les nuits imposées à la Commanderie, loin des familles et des proches, sont vécues comme une sanction collective par une grande partie du vestiaire.

Selon plusieurs indiscrétions relayées dans la presse française, certains joueurs commencent sérieusement à craquer mentalement. L’usure physique d’une longue saison se combine désormais à une énorme fatigue psychologique.

Ce ras-le-bol se ressent même à l’entraînement. Les séances manqueraient d’intensité, l’ambiance serait devenue extrêmement lourde et plusieurs cadres ne cacheraient plus leur lassitude face à la gestion actuelle de la crise.

La situation devient tellement tendue que certains joueurs se seraient même interrogés sur la légalité de cette mise au vert prolongée imposée quasiment au jour le jour.

D’après L’Équipe, plusieurs membres du groupe olympien s’inquiètent notamment du manque de visibilité concernant leur planning personnel et familial. Même si juridiquement le club reste dans les clous pour l’instant, cette gestion commence clairement à alimenter le malaise.

Habib Beye et Greenwood au cœur des tensions

Dans cette période compliquée, Habib Beye se retrouve en première ligne. Arrivé pour tenter de redresser un OM déjà fragilisé, le technicien sénégalais peine à remettre l’équipe sur les rails.

Pire encore, son autorité commence elle aussi à être questionnée en interne.

Ces derniers jours, plusieurs scènes de tension auraient éclaté lors des entraînements. L’une d’elles concerne directement Mason Greenwood. Malgré ses statistiques offensives plutôt correctes cette saison, l’attaquant anglais agace une partie de la direction et du staff par son attitude.

Habib Beye aurait notamment très mal vécu certains comportements de son joueur à l’entraînement. Selon plusieurs sources proches du club, le coach marseillais aurait quitté une séance particulièrement agacé après le manque d’implication affiché par certains cadres.

Greenwood aurait encore une fois été ciblé.

Ce climat tendu vient s’ajouter à une immense instabilité institutionnelle. Roberto De Zerbi et Pablo Longoria ont déjà quitté le club. Medhi Benatia pourrait lui aussi partir prochainement. À Marseille, le sentiment dominant est celui d’un projet sportif totalement désorganisé.

Dans les tribunes également, la colère gronde.

Les groupes de supporters ont déjà annoncé plusieurs actions symboliques pour dénoncer la situation actuelle du club. Entre boycott de déplacements et “stade mort” annoncé au Vélodrome, la fracture entre l’équipe et son public devient de plus en plus visible.

Un OM au bord de l’implosion avant la fin de saison

Le plus inquiétant pour Marseille reste peut-être cette impression de club qui avance sans véritable direction claire. Les mauvais résultats ont détruit la confiance du groupe, tandis que les tensions internes ont fini par contaminer tous les étages du club.

L’OM, qui rêvait encore de places européennes il y a quelques mois, se retrouve désormais dans une véritable crise identitaire.

Les joueurs donnent parfois le sentiment d’être épuisés émotionnellement. Le staff tente de maintenir une forme de discipline stricte. La direction veut envoyer un signal fort. Mais personne ne semble réellement capable d’apaiser le climat.

Cette fin de saison pourrait d’ailleurs provoquer une immense vague de départs.

Plusieurs joueurs majeurs sont déjà annoncés sur le départ. Mason Greenwood fait partie des cas les plus sensibles. D’autres cadres pourraient également quitter le navire lors du prochain mercato.

Dans ce contexte, le déplacement au Havre ressemble presque à un match de survie psychologique pour le groupe olympien.

Une nouvelle contre-performance risquerait d’aggraver encore davantage les tensions autour d’un club qui semble perdre progressivement tous ses repères.

À Marseille, la peur d’une implosion totale commence désormais à devenir bien réelle.