RC Lens – PSG : des supporters lensois annoncent un boycott à Bollaert

L’affiche entre le RC Lens – PSG, programmée ce mercredi soir en match en retard de Ligue 1, se disputera dans un climat particulièrement tendu du côté de Bollaert-Delelis.

Agacés par les multiples changements de calendrier autour de cette rencontre, plusieurs supporters lensois ont décidé de boycotter le choc face au club parisien.

Selon les informations relayées par L’Équipe, une partie des fans des Sang et Or ne digère toujours pas le report de cette rencontre initialement prévue plusieurs semaines plus tôt.

Le calendrier modifié afin de permettre au PSG de mieux préparer ses échéances européennes a profondément irrité une partie du public nordiste.

Résultat, certains groupes de supporters ont choisi de ne pas assister au match ce mercredi soir au stade Bollaert-Delelis.

D’autres supporters présents dans les tribunes envisageraient également de manifester leur mécontentement à travers plusieurs sifflets durant la rencontre.

Pierre Sage avait déjà affiché son incompréhension

Cette frustration ne touche pas uniquement les tribunes. Il y a plusieurs semaines déjà, Pierre Sage avait publiquement fait part de son incompréhension concernant ce report.

L’entraîneur lensois estimait que cette décision créait un déséquilibre dans la gestion sportive de la fin de saison.

Malgré ce contexte électrique, Lens joue encore gros dans cette rencontre face au PSG, notamment dans la course aux places européennes.

RC Lens – PSG, un choc sous haute tension à Bollaert

Face à un Paris Saint-Germain déjà tourné vers sa finale de Ligue des champions contre Arsenal, le RC Lens veut profiter de l’ambiance de Bollaert pour frapper un grand coup.

Mais entre tensions liées au calendrier, frustration populaire et contexte sportif brûlant, cette affiche de Ligue 1 promet une atmosphère particulièrement bouillante dans le Nord.