Le FC Barcelone a été victime d’un piratage ce matin sur ses réseaux sociaux officiels. Des messages inhabituels ont été publiés avant d’être rapidement supprimés, provoquant la confusion parmi les supporters du club catalan.

Selon les premières informations, l’incident a eu lieu dans la matinée du mardi 7 octobre. Pendant plusieurs minutes, le compte officiel du club sur X (anciennement Twitter) a diffusé un message surprenant, sans lien avec les activités du Barça. Le post a aussitôt été supprimé, mais les captures d’écran ont largement circulé sur les réseaux.

Le service de communication du club a confirmé dans un bref communiqué qu’il s’agissait d’une intrusion non autorisée. « Nous avons subi un piratage temporaire de notre compte officiel. L’accès a été immédiatement rétabli et une enquête interne est en cours », précise le communiqué publié en fin de matinée.

Une attaque ciblée contre un géant du football mondial

Le FC Barcelone rejoint ainsi la longue liste de clubs européens victimes de cyberattaques ces dernières années. Le Real Madrid, Manchester United ou encore le PSG avaient déjà été confrontés à des intrusions similaires sur leurs plateformes numériques.

Pour le Barça, l’enjeu est majeur : le club compte plus de 50 millions d’abonnés sur X et gère l’une des communautés sportives les plus influentes au monde. Le service informatique du club travaille désormais avec les plateformes concernées afin d’identifier l’origine de l’attaque.

Selon les premières pistes, l’incident pourrait provenir d’une tentative d’hameçonnage (phishing) visant un employé du service communication. Aucune donnée sensible ni accès interne au site officiel du club n’a été compromise, assure la direction.

Sur les réseaux sociaux, les réactions ne se sont pas fait attendre. Si certains fans ont exprimé leur inquiétude quant à la sécurité du club, d’autres ont choisi l’humour. « Même les hackers veulent recruter Lamine Yamal », plaisantait un internaute, tandis qu’un autre ironisait : « Ils cherchaient sûrement à prolonger Lewandowski avant Deco. »

En quelques minutes, le hashtag #BarçaHack figurait parmi les plus partagés en Espagne. Une preuve supplémentaire du poids médiatique du club, dont chaque mouvement numérique est scruté dans le monde entier.

Le Barça veut renforcer sa sécurité numérique

Le service de cybersécurité du club a déjà annoncé un audit complet de ses comptes officiels, afin d’éviter qu’un tel incident ne se reproduise. Le club devrait également renforcer ses protocoles d’accès et de double authentification pour les membres de ses équipes médias.

Ce n’est pas la première fois que le Barça est la cible de pirates informatiques. En 2020, un groupe connu sous le nom de “OurMine” avait déjà pris le contrôle des comptes officiels du club pour y poster de faux messages sur le transfert de Neymar.

Cette nouvelle attaque, bien que rapidement maîtrisée, rappelle à quel point la communication numérique est devenue un enjeu stratégique dans le football moderne — où la réputation en ligne est aussi précieuse que les trophées sur le terrain.

Le FC Barcelone devrait publier dans la journée un rapport complet sur l’incident, une fois l’analyse technique terminée.