Mercato : le Barça avait dit non, c’est Trabzonspor qui récupère Onana

En difficulté à Manchester United et pointé du doigt après la défaite du Cameroun contre le Cap-Vert, André Onana quitte l’Angleterre pour relancer sa carrière en Turquie.

L’essentiel En échec à Manchester United, Onana est prêté à Trabzonspor jusqu’à la fin de la saison.

Le Cameroun a chuté 1-0 face au Cap-Vert, avec une nouvelle erreur du gardien de 29 ans.

Les supporters de Manchester United se montrent soulagés sur les réseaux sociaux de son départ.

Recruté à prix fort (43,8 M£) en 2023 en provenance de l’Inter Milan, André Onana n’a jamais vraiment répondu aux attentes à Old Trafford. Multipliant les erreurs, il a progressivement perdu sa place de titulaire, relégué derrière Altay Bayindir et Senne Lammens. La direction de Manchester United a fini par acter son départ en prêt à Trabzonspor, sans obligation d’achat, mais avec l’idée de le vendre définitivement à l’été 2026.

« Onana a connu une période horrible à Manchester », résume un ancien joueur du club. Ses performances fragiles et son manque de régularité ont fini par sceller son sort. Le gardien camerounais, aujourd’hui âgé de 29 ans, va tenter de se relancer en Süper Lig turque.

Nouvelle désillusion avec le Cameroun

Comme un symbole, la dernière apparition d’Onana avant son départ a tourné à la mésaventure. Titulaire lors du match de qualification pour la Coupe du monde 2026 face au Cap-Vert, il est resté scotché sur sa ligne lors de l’action du but de Dailon Livramento, offrant aux Requins Bleus une victoire précieuse (1-0). Ce revers empêche le Cameroun de prendre la tête de son groupe et relance les critiques autour de son portier numéro un.

« Il se contente de rester sur sa ligne, on n’est pas surpris », lâchait un internaute après la rencontre, illustrant le scepticisme croissant autour de ses prestations en sélection comme en club.

Du côté de Manchester United, le départ du gardien ne suscite guère de regrets. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont ironisé sur son passage raté, certains se disant « enfin libres », d’autres estimant que seuls les attaquants adverses « regretteront » son absence. Des gifs moqueurs ont largement circulé, reflétant le sentiment général : le départ d’Onana soulage plus qu’il n’inquiète.

Pour Trabzonspor, le défi est tout autre : réussir à redonner confiance et régularité à un gardien qui, malgré ses qualités, n’a jamais trouvé la stabilité à Manchester. Reste à savoir si ce nouveau chapitre sera celui de la renaissance.