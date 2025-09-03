Manchester United : crise sportive et commerciale, le club perd gros

Malgré une victoire sur Burnley, Manchester United traverse une zone de turbulences qui dépasse le terrain : sponsors en fuite, pertes financières et mercato contrarié.

L’essentiel L’absence de Ligue des champions a coûté 10 M£ à Manchester United dans son contrat avec Adidas.

Marriott International a cessé son partenariat et le club n’a plus de sponsor pour ses tenues d’entraînement.

Sur le marché des transferts, l’échec du dossier Emiliano Martinez a contraint Ruben Amorim à se rabattre sur Senne Lammens.

MANCHESTER – L’ère Jim Ratcliffe devait ramener stabilité et ambition à Old Trafford. Pourtant, Manchester United continue de naviguer en eaux troubles. Sportivement, la victoire 3-2 contre Burnley grâce à un penalty de Bruno Fernandes dans les arrêts de jeu n’efface pas l’élimination humiliante face à Grimsby Town en Carabao Cup. Et hors du terrain, les signaux virent au rouge.

L’absence de qualification européenne, conséquence d’une 15e place en Premier League la saison passée, fragilise les finances. Adidas a activé une clause prévoyant une réduction de 10 M£ sur son contrat annuel de 90 M£. Dans le même temps, Marriott International a choisi de ne pas renouveler son partenariat, tandis que le contrat de sponsoring avec Tezos pour les équipements d’entraînement est arrivé à son terme. Conséquence : un manque à gagner difficile à combler rapidement pour le club.

Un modèle commercial fragilisé

Dans les comptes 2023-24, Manchester United a certes affiché un chiffre d’affaires record de 661,8 M£, mais ses revenus commerciaux stagnent à 302,9 M£. Pour l’ancien conseiller financier de Manchester City, Stefan Borson, il s’agit d’un déclin latent : « Cela fait près de dix ans que le club est sur une pente descendante. L’impact n’est pas immédiat, mais il finit par se faire sentir, comme on le voit avec la clause Adidas. »

Au-delà des chiffres, c’est l’image de marque d’un club historiquement dominant qui s’effrite. Les sponsors hésitent, conscients que la vitrine européenne manque. Les partenaires, eux, attendent des garanties sportives avant d’investir massivement.

Le mercato estival n’a pas aidé à redorer le blason. L’Argentin Emiliano Martinez, annoncé proche d’un transfert, est finalement resté à Aston Villa. Une déception confirmée par l’ancien recruteur Mick Brown : « Il voulait ce challenge, mais le deal a échoué. » Manchester United s’est alors rabattu sur le gardien belge Senne Lammens, recruté pour 18,2 M€ en provenance d’Anvers.

Si la nomination de Ruben Amorim sur le banc devait incarner le renouveau, elle s’accompagne pour l’instant d’un climat tendu. Le technicien portugais est attendu au tournant : relancer un effectif fragilisé, rassurer des investisseurs sceptiques et surtout ramener le club en Ligue des champions, condition sine qua non pour inverser la spirale économique et sportive.

À Old Trafford, le constat est limpide : Manchester United joue désormais bien plus qu’une saison. C’est son aura mondiale qui est en jeu.