PSG – Bayern : heure, chaîne et streaming pour ne rien rater du choc

La demi-finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich approche. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre cette affiche XXL en direct.

Le Parc des Princes s’apprête à vibrer pour l’un des matchs les plus attendus de la saison européenne. Le PSG reçoit le Bayern dans une confrontation qui attire déjà une forte audience à travers le monde.

Le coup d’envoi de cette demi-finale aller est programmé ce mardi 28 avril 2026.

Heure : 19h00 GMT

19h00 GMT Stade : Parc des Princes

Sur quelle chaîne voir le match PSG – Bayern ?

En France, la rencontre sera diffusée sur :

Canal+ Foot

Canal+ Live 1

À l’international, plusieurs diffuseurs assureront également la retransmission :

Paramount+ (États-Unis)

DAZN (Canada)

TNT Sports (Royaume-Uni)

Amazon Prime Video (Allemagne)

Sky Italia (Italie)

beIN Sports MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord)

Canal+ Afrique (Afrique subsaharienne)

Le match sera accessible en streaming via les plateformes officielles des diffuseurs, notamment l’application Canal+, accessible avec abonnement.

Attention aux sites illégaux : pour une expérience fluide et sécurisée, privilégiez toujours les solutions officielles.

Le PSG et le Bayern Munich se retrouvent une nouvelle fois sur la scène européenne. Sur leurs dernières confrontations, l’avantage reste légèrement en faveur du club allemand.

Ce choc s’annonce encore une fois décisif, avec une place en finale en ligne de mire. Dans un duel aussi serré, chaque détail comptera.

Un rendez-vous à ne surtout pas manquer.