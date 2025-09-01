Man United : Lammens débarque pour concurrencer Onana et Bayindir

À la recherche d’un portier fiable après les erreurs d’Onana et Bayindir, Manchester United s’offre Senne Lammens, 23 ans, en provenance du Royal Antwerp. Le Belge doit passer sa visite médicale avant de signer pour cinq ans.

L’essentiel Manchester United a trouvé un accord avec le Royal Antwerp pour recruter Senne Lammens, gardien belge de 23 ans.

Lammens arrive après une saison solide (10 clean sheets en 41 matchs), et va signer un contrat de cinq ans.

Amorim espère qu’il règlera enfin le problème récurrent des gardiens à Old Trafford.

Un recrutement ciblé pour stopper l’hémorragie

Manchester United a tranché : l’avenir dans les cages passera par Senne Lammens. Révélation du championnat belge avec Antwerp, le portier de 23 ans a convaincu les dirigeants anglais grâce à sa régularité et sa marge de progression. Auteur de 10 matchs sans encaisser en 41 rencontres la saison passée, il rejoint les Red Devils pour un bail de cinq ans.

Cette arrivée s’explique par la fébrilité du duo André Onana – Altay Bayindir. Le Camerounais, attendu comme un cadre, a déçu en Carabao Cup face à Grimsby, tandis que le Turc a coûté cher lors du revers inaugural contre Arsenal. Ruben Amorim, déjà critiqué pour les résultats mitigés du début de saison, ne pouvait plus se permettre de tergiverser.

Manchester United vit un début d’exercice contrasté : élimination humiliante en Coupe face à Grimsby, nul face à Fulham et courte victoire 3-2 contre Burnley. Amorim, arrivé cet été pour remettre de l’ordre, a déjà investi lourdement dans l’attaque (Sesko, Mbeumo, Cunha). Mais la défense restait le talon d’Achille.

« Le poste de gardien est sans doute le plus gros chantier de Manchester United », analyse un ancien joueur de Premier League. Avec Lammens, le club espère mettre fin aux erreurs coûteuses et retrouver une stabilité défensive.

Pour Lammens, cette signature est une chance unique : devenir titulaire à Old Trafford à seulement 23 ans. Mais la pression sera immense. Après le flop d’Onana et la méfiance autour de Bayindir, les supporters n’auront que peu de patience. Le jeune gardien devra vite s’imposer pour justifier la confiance placée en lui.