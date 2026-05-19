CAN 2027 : le tirage des éliminatoires dévoile des groupes très relevés

Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027 a été effectué ce mardi 19 mai au Caire, en Égypte. Les différentes sélections africaines connaissent désormais leurs adversaires dans la course vers la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs anciennes gloires du football africain comme Max-Alain Gradel, William Troost-Ekong, Essam El Hadary et Trésor Mputu, chargés d’effectuer le tirage.

Le tirage a réservé plusieurs affiches particulièrement attendues. Le groupe C attirera notamment les regards avec un choc entre la Côte d’Ivoire et le Ghana, deux géants du football africain habitués aux grandes compétitions continentales.

Le groupe D s’annonce également très disputé avec l’Afrique du Sud, la Guinée, le Kenya et l’Érythrée. De son côté, le groupe G réunira le Cameroun, les Comores, la Namibie et le Congo dans une poule qui pourrait rapidement devenir très serrée.

L’Algérie devra aussi négocier une campagne délicate face à la Zambie, au Togo et au Burundi dans le groupe I, tandis que le Sénégal croisera le Mozambique, le Soudan et l’Éthiopie dans le groupe J.

Comme souvent lors des éliminatoires africains, plusieurs favoris devront éviter les pièges. Le Maroc hérite d’un groupe composé du Gabon, du Niger et du Lesotho, pendant que l’Égypte retrouvera l’Angola, le Malawi et le Soudan du Sud.

Le Nigeria devra lui se méfier de Madagascar, de la Tanzanie et de la Guinée-Bissau dans le groupe L.

Dans le groupe K, le Mali affrontera le Cap-Vert, le Rwanda et le Liberia dans une poule qui pourrait réserver quelques surprises.

Les groupes complets des éliminatoires de la CAN 2027

Groupe A : Maroc, Gabon, Niger, Lesotho

Groupe B : Égypte, Angola, Malawi, Soudan du Sud

Groupe C : Côte d’Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie

Groupe D : Afrique du Sud, Guinée, Kenya, Érythrée

Groupe E : RDC, Guinée équatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe

Groupe F : Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, République centrafricaine

Groupe G : Cameroun, Comores, Namibie, Congo

Groupe H : Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana

Groupe I : Algérie, Zambie, Togo, Burundi

Groupe J : Sénégal, Mozambique, Soudan, Éthiopie

Groupe K : Mali, Cap-Vert, Rwanda, Liberia

Groupe L : Nigeria, Madagascar, Tanzanie, Guinée-Bissau

Le calendrier des qualifications

Les rencontres se dérouleront entre septembre 2026 et mars 2027 durant trois fenêtres FIFA. Les deux premiers de chaque groupe décrocheront leur qualification pour la phase finale.

Dans les groupes comportant l’un des pays hôtes, une équipe supplémentaire sera également qualifiée pour le tournoi.

La CAN 2027 débutera officiellement le 19 juin 2027 avant une finale programmée le 17 juillet.