Espagne : énorme coup dur pour Fermin Lopez avant la Coupe du Monde 2026

L’Espagne pourrait perdre l’un de ses joueurs les plus en forme à quelques semaines du début de la Coupe du Monde 2026. Sorti blessé lors de la victoire du FC Barcelone contre le Betis (3-1), Fermin Lopez souffre finalement d’une fracture du cinquième métatarsien du pied droit.

Une blessure particulièrement sérieuse qui devrait priver le milieu offensif catalan du Mondial organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Dimanche, les supporters du Barça avaient déjà compris que la situation était préoccupante. Touché au pied droit après un choc durant la rencontre face au Betis, Fermin Lopez avait rejoint les vestiaires à la pause sans revenir sur la pelouse.

Le joueur espagnol se plaignait de fortes douleurs au niveau du cinquième métatarsien, poussant immédiatement le staff médical blaugrana à la prudence.

Très vite, la crainte d’une fracture est apparue en interne, notamment parce que ce type de blessure nécessite souvent une opération et plusieurs semaines d’arrêt.

Le Barça confirme l’opération de Fermin Lopez

Ce lundi, le FC Barcelone a officiellement confirmé la mauvaise nouvelle dans un communiqué médical publié sur ses réseaux sociaux.

« Le joueur de l’équipe première Fermin López a subi une fracture du cinquième métatarsien du pied droit lors du match contre le Betis. Le joueur sera opéré », a indiqué le club catalan.

Aucune durée d’indisponibilité n’a encore été officiellement annoncée, mais la presse espagnole évoque déjà plusieurs semaines de convalescence.

À moins d’un retour extrêmement rapide, Fermin Lopez devrait donc manquer la Coupe du Monde 2026 avec l’Espagne.

Le sélectionneur Luis de la Fuente doit dévoiler sa liste définitive le 25 mai prochain, mais les médias espagnols estiment déjà que le joueur du Barça sera forfait.

Un énorme coup dur pour la Roja, qui perd potentiellement l’un de ses milieux offensifs les plus dynamiques avant le tournoi.

Champion d’Europe avec l’Espagne en 2024, Fermin Lopez rêvait de disputer sa première Coupe du Monde à seulement 23 ans.

Une saison brutalement stoppée

Cette blessure intervient alors que Fermin Lopez réalisait encore une saison très solide sous les couleurs du FC Barcelone.

Très apprécié par Hansi Flick pour son intensité, sa projection offensive et sa capacité à faire des différences entre les lignes, le milieu espagnol s’était progressivement imposé comme un élément important du projet catalan.

Son absence représente également un vrai problème pour le Barça, qui perd un joueur capable d’apporter beaucoup d’énergie dans les grands rendez-vous.

En Espagne, l’inquiétude est désormais totale autour de l’état physique du joueur et de sa capacité à retrouver rapidement son meilleur niveau après son opération.