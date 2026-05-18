OM : Medhi Benatia règle encore ses comptes avec les joueurs marseillais

L’Olympique de Marseille a terminé sa saison sur une victoire face à Rennes (3-1), validant ainsi une qualification pour la prochaine Ligue Europa. Mais malgré ce succès au Vélodrome, l’ambiance était loin d’être à la fête du côté marseillais.

Quelques minutes après le coup de sifflet final, Medhi Benatia a pris la parole pour la dernière fois dans son costume de directeur sportif de l’OM. Et fidèle à ses habitudes cette saison, l’ancien défenseur marocain n’a pas mâché ses mots.

Benatia pointe encore le manque d’implication

Très remonté, Medhi Benatia a une nouvelle fois dénoncé l’irrégularité de son équipe et certaines attitudes qu’il juge incompatibles avec les exigences du club marseillais.

« On peut me raconter ce qu’on veut, trouver des excuses, mais on ne peut pas faire le match qu’on a fait contre Nantes ici, ni celui à Lorient ou à Nantes. Quand tu portes ce maillot, tu dois savoir que tu ne peux pas faire ce genre de prestation », a lancé le dirigeant olympien.

L’ancien joueur du Bayern Munich et de la Juventus estime que plusieurs rencontres ont été totalement ratées cette saison, malgré un effectif capable de viser bien plus haut.

« Le mal de cette saison, c’est l’irrégularité. Quand tu rencontres des difficultés, tu as toujours deux, trois leaders qui prennent les choses en main et vont permettre de te remettre sur les rails. Malheureusement, on a essayé de mettre ça en place, de le corriger. On n’a pas réussi », a-t-il regretté.

Pour Medhi Benatia, la cinquième place obtenue par Marseille reste largement insuffisante au regard des ambitions affichées en début de saison.

« Évidemment que c’est du gâchis. Si on m’avait fait signer en début d’année pour finir troisième, j’aurais dit non, non et non. On voulait chercher au minimum la deuxième place », a-t-il affirmé.

Le désormais ex-directeur sportif de l’OM considère surtout que certains joueurs n’ont pas toujours affiché l’état d’esprit attendu.

« À l’OM, la moindre des choses est de donner toujours le maximum. En tout cas cette année, on ne l’a pas fait. Cela peut plaire ou non, mais il faut le dire », a insisté Benatia.

Une dernière sortie très cash

Dans une déclaration particulièrement forte, Medhi Benatia a également expliqué qu’aucun joueur ne devait se cacher derrière les tensions internes ou les changements intervenus dans le staff.

« Que moi, j’annonce ma démission ou pas… tu ne joues pas pour Medhi Benatia. Je ne suis pas là pour m’entendre avec les joueurs, pour être leur ami », a-t-il expliqué.

Avant de conclure avec une comparaison qui résume parfaitement sa pensée :

« Moi, j’ai eu des coaches que je n’ai pas spécialement aimés. Et alors… quand je dois marquer un mec sur le corner, je fais semblant de ne pas le voir pour qu’il me passe dans le dos et prendre un but ? Ça n’existe pas ça, je n’ai jamais vu ça. »

Une sortie musclée qui confirme le climat tendu ayant accompagné toute la saison marseillaise.