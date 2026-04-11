Greenwood défie Dembélé : duel de buteurs et héritage des grands artificiers

Auteur d’un retour remarqué avec l’OM, Mason Greenwood s’inscrit dans la tradition des grands finisseurs en lançant un défi clair à Ousmane Dembélé pour le titre de meilleur buteur.

Vendredi soir, dans un Vélodrome retrouvé et bruyant, Mason Greenwood a signé bien plus qu’un simple retour. Face au FC Metz, l’attaquant anglais a pesé sur la victoire (3-1) de l’Olympique de Marseille, permettant au club phocéen de se hisser provisoirement sur le podium. Mais au-delà du résultat, c’est une phrase lâchée après la rencontre qui a capté l’attention.

« Meilleur buteur de L1 ? J’essaie de marquer le plus de buts possibles pour aider l’équipe. La saison dernière j’étais meilleur buteur comme Ousmane Dembélé mais là je veux aller le chercher tout seul », a confié l’ancien joueur de Manchester United.

Une déclaration simple, presque froide, mais qui dit beaucoup sur l’état d’esprit d’un joueur revenu avec des ambitions intactes.

À Marseille, les buteurs ont toujours occupé une place à part. De Jean-Pierre Papin à Didier Drogba, en passant par Mamadou Niang, le Vélodrome a souvent vibré pour des attaquants capables de porter un club sur leurs épaules. Greenwood, avec ses 15 buts en championnat, s’inscrit progressivement dans cette tradition exigeante.

Son profil intrigue. Moins démonstratif que certains de ses prédécesseurs, plus clinique que spectaculaire, il rappelle parfois ces finisseurs modernes capables de frapper sans prévenir. Une qualité précieuse dans un football où chaque occasion compte, surtout dans la course aux premières places.

En face, Ousmane Dembélé représente une autre forme de talent. Plus imprévisible, plus créatif, l’ailier incarne ce football de rupture qui a longtemps fasciné. Leur rivalité, même à distance, renvoie à une opposition presque classique dans l’histoire du jeu : celle entre le créateur et le tueur devant le but.

Un duel qui dépasse les statistiques

Ce défi lancé par Greenwood ne se résume pas à une simple course aux chiffres. Il raconte aussi une quête de reconnaissance. À 24 ans, l’Anglais cherche à écrire une nouvelle page, loin des turbulences passées, dans un championnat où les buteurs étrangers ont souvent laissé une empreinte durable.

Dans les années 2000, Pauleta et Sonny Anderson avaient déjà marqué la Ligue 1 par leur régularité. Plus récemment, Kylian Mbappé a redéfini les standards. Greenwood, lui, avance sans bruit, mais avec une constance qui commence à peser.

Reste à savoir si cette ambition individuelle pourra se conjuguer avec celle de l’OM. Car à Marseille, plus qu’ailleurs, les buts ne suffisent jamais : ils doivent aussi porter une histoire, un élan collectif, presque une ferveur populaire.

Et si ce duel à distance avec Dembélé n’était finalement que le début d’une rivalité appelée à marquer la mémoire récente du championnat de France ?