Manchester City : Guardiola ouvre la porte à un départ de Rodri

Pep Guardiola ne ferme pas la porte à un départ de Rodri, courtisé par le Real Madrid. Le technicien catalan comprend les ambitions de son milieu.

L’avenir de Rodri à Manchester City n’est plus totalement verrouillé. Interrogé sur l’intérêt du Real Madrid pour son milieu de terrain, Pep Guardiola a tenu un discours lucide en conférence de presse.

L’entraîneur des Skyblues ne s’oppose pas à un éventuel départ de son joueur, bien au contraire.

« Aucun joueur ne refuserait l’opportunité de jouer pour le Real Madrid. Je comprends totalement », a-t-il reconnu, sans détour.

Guardiola reste prudent mais réaliste

Arrivé en 2019, Rodri est devenu un élément clé du système de Guardiola. Sous contrat jusqu’en 2027, l’international espagnol incarne l’équilibre du milieu mancunien. Mais son profil attire logiquement les plus grands clubs européens.

Guardiola, tout en affichant son attachement, refuse de forcer la main à son joueur :

« J’ai toujours souhaité qu’il reste le plus longtemps possible ici. C’est un joueur incroyable. Mais chacun est maître de sa propre vie. »

Le club, de son côté, souhaite conserver son maître à jouer. Mais l’entraîneur reste mesuré : « Je suis positif, mais au final, je ne sais pas ce qu’il va se passer. »

Ce dossier pourrait s’inscrire dans un été agité pour Manchester City. Pep Guardiola lui-même pourrait réfléchir à son avenir, après plusieurs saisons intenses à la tête du club anglais.

Alors que les Citizens sont encore engagés en FA Cup, l’ombre du mercato commence déjà à planer. Et dans ce contexte, le nom de Rodri pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons majeurs de l’été.